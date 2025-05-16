16 мая 2025

Под Миассом байкер погиб при столкновении с автомобилем Nissan

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибшему мужчине было 53 года
Погибшему мужчине было 53 года Фото:

На трассе под Миассом Челябинской области водитель мотоцикла «Ямаха» погиб при столкновении с автомобилем Nissan. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону. 

«Смертельное ДТП произошло утром 17 мая на 8-м километре автодороги Черновское—Устиново—Граница Башкортостана. По предварительным данным, 53-летний водитель мотоцикла „Ямаха“ (в шлеме) столкнулся с автомобилем Nissan, которым управлял 31-летний мужчина», — отмечает пресс-служба областного ГАИ. 

Автомобилист, как указывает ведомство, совершал поворот налево на нерегулируемом перекрестке. В результате столкновения мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.

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На трассе под Миассом Челябинской области водитель мотоцикла «Ямаха» погиб при столкновении с автомобилем Nissan. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.  «Смертельное ДТП произошло утром 17 мая на 8-м километре автодороги Черновское—Устиново—Граница Башкортостана. По предварительным данным, 53-летний водитель мотоцикла „Ямаха“ (в шлеме) столкнулся с автомобилем Nissan, которым управлял 31-летний мужчина», — отмечает пресс-служба областного ГАИ.  Автомобилист, как указывает ведомство, совершал поворот налево на нерегулируемом перекрестке. В результате столкновения мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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