Под Миассом байкер погиб при столкновении с автомобилем Nissan

На трассе под Миассом Челябинской области водитель мотоцикла «Ямаха» погиб при столкновении с автомобилем Nissan. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.
«Смертельное ДТП произошло утром 17 мая на 8-м километре автодороги Черновское—Устиново—Граница Башкортостана. По предварительным данным, 53-летний водитель мотоцикла „Ямаха“ (в шлеме) столкнулся с автомобилем Nissan, которым управлял 31-летний мужчина», — отмечает пресс-служба областного ГАИ.
Автомобилист, как указывает ведомство, совершал поворот налево на нерегулируемом перекрестке. В результате столкновения мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.
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