С 1 июня в правобережной части города Перми изменится работа общественного транспорта. Жителей Кировского и Дзержинского районов ожидает увеличение вместимости автобусов, запуск новых маршрутов и расширение числа ускоренных рейсов по улице Якутской. Об этом сообщает городской департамент транспорта в своем telegram-канале.
«Новый маршрут №2 из Кировского района будет следовать в центр города по улице Якутской через микрорайон Старые Водники, что позволит значительно сократить время поездки. Маршрут №7 продлят до конечной остановки „ПНИПУ“, при этом на линии будут работать автобусы большого класса», — рассказали в департаменте.
Также запускается новый маршрут №52, который заменит временный маршрут №42. Он будет курсировать по выходным и в межпиковые часы. Его маршрут продлен до Комсомольской площади по улице Ленина и Комсомольскому проспекту. Маршрут №60 начнет следовать по улице Якутской, а привычные автобусы Lotos 105 заменят более вместительные машины длиной 12 метров.
В ведомстве добавили, что корректировки были разработаны с учетом мнений пассажиров, представителей общественности и перевозчиков. Позднее в этом году на маршрутах №6 и №64 планируется увеличить количество отправлений, а на №15 и №53 — перевести обслуживание на автобусы-гармошки для повышения провозной способности. На маршруте №64 также полностью откажутся от автобусов Lotos в пользу современных машин длиной 12 метров.
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