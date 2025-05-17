Топ-менеджер оборонной компании из Италии призвал Европу проснуться

Глава итальянской оборонки призвал Европу создать единое оборонное пространство
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В Италии призвали к созданию единого оборонного пространства в Европе и оборонных гигантов
В Италии призвали к созданию единого оборонного пространства в Европе и оборонных гигантов Фото:

Страны Европы должны создать единое оборонное пространство для повышения эффективности и конкурентоспособности европейской оборонной промышленности. С таким призывом выступил глава итальянской оборонной компании Leonardo Роберто Чинголани.

«Мы должны проснуться, мы должны создать своего рода европейское оборонное пространство, мы должны усилить сотрудничество между оборонными компаниями», — заявил Чинголани Bloomberg. По его словам, в настоящее время европейская оборона остается слишком раздробленной: существует избыток различных платформ для истребителей, танков и вертолетов, а 27 национальных армий отличаются друг от друга.

Он выразил уверенность, что «в будущем Европа найдет способ» создать крупных игроков на рынке обороны через слияния и поглощения, чтобы стать более надежным партнером по НАТО. Однако, по его словам, процесс консолидации будет длительным и должен стартовать с формирования совместных предприятий и заключения партнерских соглашений. «Это нужно делать постепенно», — подчеркнул он.

В качестве примера успешного партнерства Чинголани привел сотрудничество Leonardo с немецкой компанией Rheinmetall по выпуску современных бронемашин. Также он сообщил о продвижении переговоров с европейским авиастроителем Airbus и аэрокосмической компанией Thales по созданию нового лидера в области космонавтики и спутниковых технологий, который мог бы составить конкуренцию американской SpaceX.

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Страны Европы должны создать единое оборонное пространство для повышения эффективности и конкурентоспособности европейской оборонной промышленности. С таким призывом выступил глава итальянской оборонной компании Leonardo Роберто Чинголани. «Мы должны проснуться, мы должны создать своего рода европейское оборонное пространство, мы должны усилить сотрудничество между оборонными компаниями», — заявил Чинголани Bloomberg. По его словам, в настоящее время европейская оборона остается слишком раздробленной: существует избыток различных платформ для истребителей, танков и вертолетов, а 27 национальных армий отличаются друг от друга. Он выразил уверенность, что «в будущем Европа найдет способ» создать крупных игроков на рынке обороны через слияния и поглощения, чтобы стать более надежным партнером по НАТО. Однако, по его словам, процесс консолидации будет длительным и должен стартовать с формирования совместных предприятий и заключения партнерских соглашений. «Это нужно делать постепенно», — подчеркнул он. В качестве примера успешного партнерства Чинголани привел сотрудничество Leonardo с немецкой компанией Rheinmetall по выпуску современных бронемашин. Также он сообщил о продвижении переговоров с европейским авиастроителем Airbus и аэрокосмической компанией Thales по созданию нового лидера в области космонавтики и спутниковых технологий, который мог бы составить конкуренцию американской SpaceX.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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