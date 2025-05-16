16 мая 2025

Кубок Гагарина поставили в центре Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок ненадолго установили на всеобщее обозрение
Кубок ненадолго установили на всеобщее обозрение Фото:

Кубок Гагарина, главный приз Континентальной хоккейной лиги, выставили на всеобщее обозрение в центре Челябинска. Об этом сообщают в ХК «Трактор». 

«Трофей ненадолго установили на всеобщее обозрение у здания драматического театра, рядом со знаменитой скульптурой верблюда. После публичной выставки легендарный кубок отправится в тур по знаковым локациям Челябинска», — отмечает в «Тракторе». 

Завершит свой маршрут Кубок Гагарина на арене «Трактор», где уже вечером «черно-белые» сойдутся в матче финальной серии КХЛ с ярославским «Локомотивом». Челябинцы надеются, что их команда сможет вписать свое имя в историю КХЛ, завоевав трофей. 

Отметим, что Кубок Гагарина изготовлен из серебра 925-й пробы и покрыт позолотой. Он весит 26,8 килограмм, из которых 19 килограмм приходится на чистое серебро. Вместе с защитным кофром общая масса достигает 56 килограмм, что делает его транспортировку настоящим испытанием для организаторов.

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Кубок Гагарина, главный приз Континентальной хоккейной лиги, выставили на всеобщее обозрение в центре Челябинска. Об этом сообщают в ХК «Трактор».  «Трофей ненадолго установили на всеобщее обозрение у здания драматического театра, рядом со знаменитой скульптурой верблюда. После публичной выставки легендарный кубок отправится в тур по знаковым локациям Челябинска», — отмечает в «Тракторе».  Завершит свой маршрут Кубок Гагарина на арене «Трактор», где уже вечером «черно-белые» сойдутся в матче финальной серии КХЛ с ярославским «Локомотивом». Челябинцы надеются, что их команда сможет вписать свое имя в историю КХЛ, завоевав трофей.  Отметим, что Кубок Гагарина изготовлен из серебра 925-й пробы и покрыт позолотой. Он весит 26,8 килограмм, из которых 19 килограмм приходится на чистое серебро. Вместе с защитным кофром общая масса достигает 56 килограмм, что делает его транспортировку настоящим испытанием для организаторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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