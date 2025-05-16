Кубок Гагарина поставили в центре Челябинска

Кубок Гагарина, главный приз Континентальной хоккейной лиги, выставили на всеобщее обозрение в центре Челябинска. Об этом сообщают в ХК «Трактор».
«Трофей ненадолго установили на всеобщее обозрение у здания драматического театра, рядом со знаменитой скульптурой верблюда. После публичной выставки легендарный кубок отправится в тур по знаковым локациям Челябинска», — отмечает в «Тракторе».
Завершит свой маршрут Кубок Гагарина на арене «Трактор», где уже вечером «черно-белые» сойдутся в матче финальной серии КХЛ с ярославским «Локомотивом». Челябинцы надеются, что их команда сможет вписать свое имя в историю КХЛ, завоевав трофей.
Отметим, что Кубок Гагарина изготовлен из серебра 925-й пробы и покрыт позолотой. Он весит 26,8 килограмм, из которых 19 килограмм приходится на чистое серебро. Вместе с защитным кофром общая масса достигает 56 килограмм, что делает его транспортировку настоящим испытанием для организаторов.
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