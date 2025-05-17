Российский штурмовик из состава 242-го полка группировки войск «Центр» Дмитрий Бородавко трое суток провел в неподвижном положении в тылу противника у Александрополя, корректируя огонь по позициям украинских войск. По словам бойца, чтобы остаться незамеченным, противником, он научился по полчаса не дышать.
«Мы подошли к блиндажам противника, окопались, и я послал товарища за пулеметом. <...> они стали по нам работать, в кусты, где мы сидели. В итоге товарищи откатились, а я остался там. Лежал накрытый пончо, чтоб птичка не увидела. Выглянул, а рядом ходят, кашляют, синие изоленты на касках. Трое суток не шевелился и старался не дышать. Я научился по полчаса не дышать», — рассказал Бородавко. Его слова переедает ТАСС.
По его словам, эта операция значительно ослабила ВСУ как на подступах к населенному пункту, так и внутри него, что позволило российским войскам продвинуться и завести пехоту в район. В течение трех дней 28-летний штурмовик находился всего в пяти метрах от украинских военнослужащих и осуществлял корректировку действий российской артиллерии и авиации. По его словам, он передавал координаты позиций противника, отмечал на карте места расположения техники и огневых точек, а также отслеживал передвижение личного состава ВСУ.
Он также отметил, что долгое время не удавалось подойти к населенному пункту из-за активной работы украинских беспилотников и артиллерии. Однако тыловая операция позволила выбить значительные силы ВСУ, что открыло путь для российских войск. В конце концов, Бородавко забрали подошедшие российские военнослужащие, зачистившие опорный пункт, вблизи которого он находился.
Боец, мобилизованный из Батайска Ростовской области в 2022 году и подписавший контракт, отметил, что не стремится к наградам, а продолжает выполнять свой долг. Он также принимал участие в боях за Артемовск, Марьинку и другие населенные пункты Донбасса.
Министерство обороны ранее объявило об установлении контроля над населенным пунктом Александрополь в Донецкой Народной Республике. Также, по информации ведомства, ВС РФ нанесли удары по подразделениям ряда бригад противника, дислоцированных в районах Шевченко-Первое, Попов Яр, а также в других населенных пунктах.
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