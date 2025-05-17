Боевики «Айдара»* переброшены к границе с Днепропетровщиной: карта СВО на 17 мая

ВСУ активизировали свои действия, перебросив батальон «Айдар» (признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ) к северу от села Богатырь в ДНР. Интенсивные боевые действия развернулись также на покровском и константиновском направлениях, где российские войска стремятся закрепить свои позиции.
Тем временем, на теткинском направлении российские войска отразили несколько атак ВСУ и уничтожили их скопление. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
ДНР
ВСУ перебросили бойцов батальона «Айдар» на границу с Днепропетровской областью, севернее села Богатырь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
«Противник разместил в селе Новоукраинка севернее Богатыря боевиков 24-го отдельного штурмового батальона „Айдар“», — сообщили собеседники агентства. По их данным, украинское командование спешно перебрасывает дополнительные силы на границу ДНР и Днепропетровской области с целью удержать оборону на этом участке фронта.
Часовоярское направление
Боевые действия не прекращаются в Часов Яре и прилегающих территориях. Поступают также сообщения о том, что российские войска продвигаются в районе Ступочек, однако на текущий момент эта информация не нашла подтверждения.
Константиновское направление
ВС России окружают значительный участок обороны ВСУ, расположенный в районе Александрополь — Старая Николаевка — Романовка. Завершение окружения лишь вопрос времени, ведутся активные боевые действия высокой интенсивности.
Теткинское направление
Сообщается, что с направления Теткино на Курской границе группировка войск «Север» ВС России за последние сутки отразила три неудачные попытки ВСУ прорваться на территорию России. Противник уже несколько недель подряд ежедневно осуществляет атаки, пытаясь изолировать зону боевых действий и блокировать передовые подразделения с помощью ударов дронов и артиллерии.
В ответ российские силы применяют фугасные авиабомбы, артиллерию и беспилотники для уничтожения техники и живой силы противника. Бои продолжаются с высокой интенсивностью, но украинские войска не отступают от своих планов. ВСУ продолжают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры. В частности, была атакована электроподстанция в Рыльске с использованием FPV-дрона.
Сумское направление
Подразделения Воздушно-десантных войск России продолжают наступление на территории Украины. В результате интенсивных боев десантники смогли продвинуться в районе населенного пункта Беловоды и прилегающих к нему территорий.
Белгородская область
В Белгородской области ВСУ осуществляют агрессивные действия против мирных жителей, используя дроны и артиллерию. Отмечено, что беспилотник противника совершил нападение на мужчину, который передвигался на велосипеде в районе села Архангельское Шебекинского района, в результате чего мирный житель скончался. В Борисовке дрон украинских войск атаковал автомобиль на парковке у коммерческого здания, в результате чего пострадал один человек. Также сообщается о повреждениях в населенных пунктах Валуйки, Уразово, Соболевка, хутор Леоновка, Шебекино, Ржевка и Мешковое.
Покровское направление
ВС РФ активно ведут боевые действия за контроль над Миролюбовкой и прилегающими территориями, где противник предпринимает контратаки. Параллельно осуществляется наступление российской армии в районе Малиновки, и местность у Екатериновки оказывается в оперативном окружении. К юго-западу от Покровска продолжаются бои, целью которых является прорыв в Днепропетровскую область.
Красноармейское направление
Военнослужащие из расчета РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» успешно поразили район, где были сосредоточены живая сила и техника ВСУ, сообщает Пятый канал. Артиллеристы, получив точные координаты объекта, оперативно дислоцировались в указанный район. После занятия огневой позиции было выполнено развертывание боевой машины и ее наведение на цель. Залп 220-мм реактивными снарядами привел к уничтожению зданий, где находились подразделения противника.
В ходе операции также были уничтожены несколько единиц военной техники ВСУ, замаскированных в данной локации. Огонь велся с корректировкой и контролем за результатами удара с помощью разведывательных беспилотников. По завершении миссии военнослужащие быстро и эффективно покинули боевую позицию.
*Батальон «Айдар» признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ
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