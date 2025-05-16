16 мая 2025

Подробности пожара в Надыме: отец выбросил ребенка из окна и затем прыгнул сам. Видео

На утреннем пожаре в Надыме отец выбросил ребенка из окна и затем прыгнул сам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ребенка поймали спасатели, он не получил серьезных травм
Ребенка поймали спасатели, он не получил серьезных травм Фото:

В Надыме (ЯНАО) пожар на улице Набережной утром 17 мая обошелся без человеческих жертв, но травм избежать не удалось. Отец, спасая маленького ребенка от огня вынужден был выбросить его из окна и прыгнуть следом. Об этом в соцсети сообщил общественник Игорь Заборовский, а также размести оперативное видео из квартиры.

«Сегодня в Надыме произошел пожар в квартире на третьем этаже. Внутри находились мужчина с ребёнком. Они оказались отрезанными от выхода огнем, а в квартире наблюдалось сильное задымление, и им пришлось спасаться через окно. Он разбил стеклопакет, позвал на помощь очевидцев и сбросил им своего ребенка, после чего выпрыгнул сам», — поделился Заборовский на своей странице в соцсети vk.com.

Ребенка поймали мужчины, благодаря этому удалось избежать травм. Отцу повезло меньше — мужчина жестко приземлился на твердую поверхность, ему понадобилась помощь медиков. Оба пострадавших госпитализированы.

Как ранее сообщили в пресс-службе МЧС Ямала, в пожаре на улице Набережной погибла кошка. Трое человек были спасены, а еще восемь — эвакуировались самостоятельно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Надыме (ЯНАО) пожар на улице Набережной утром 17 мая обошелся без человеческих жертв, но травм избежать не удалось. Отец, спасая маленького ребенка от огня вынужден был выбросить его из окна и прыгнуть следом. Об этом в соцсети сообщил общественник Игорь Заборовский, а также размести оперативное видео из квартиры. «Сегодня в Надыме произошел пожар в квартире на третьем этаже. Внутри находились мужчина с ребёнком. Они оказались отрезанными от выхода огнем, а в квартире наблюдалось сильное задымление, и им пришлось спасаться через окно. Он разбил стеклопакет, позвал на помощь очевидцев и сбросил им своего ребенка, после чего выпрыгнул сам», — поделился Заборовский на своей странице в соцсети vk.com. Ребенка поймали мужчины, благодаря этому удалось избежать травм. Отцу повезло меньше — мужчина жестко приземлился на твердую поверхность, ему понадобилась помощь медиков. Оба пострадавших госпитализированы. Как ранее сообщили в пресс-службе МЧС Ямала, в пожаре на улице Набережной погибла кошка. Трое человек были спасены, а еще восемь — эвакуировались самостоятельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...