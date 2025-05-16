В Надыме (ЯНАО) пожар на улице Набережной утром 17 мая обошелся без человеческих жертв, но травм избежать не удалось. Отец, спасая маленького ребенка от огня вынужден был выбросить его из окна и прыгнуть следом. Об этом в соцсети сообщил общественник Игорь Заборовский, а также размести оперативное видео из квартиры.
«Сегодня в Надыме произошел пожар в квартире на третьем этаже. Внутри находились мужчина с ребёнком. Они оказались отрезанными от выхода огнем, а в квартире наблюдалось сильное задымление, и им пришлось спасаться через окно. Он разбил стеклопакет, позвал на помощь очевидцев и сбросил им своего ребенка, после чего выпрыгнул сам», — поделился Заборовский на своей странице в соцсети vk.com.
Ребенка поймали мужчины, благодаря этому удалось избежать травм. Отцу повезло меньше — мужчина жестко приземлился на твердую поверхность, ему понадобилась помощь медиков. Оба пострадавших госпитализированы.
Как ранее сообщили в пресс-службе МЧС Ямала, в пожаре на улице Набережной погибла кошка. Трое человек были спасены, а еще восемь — эвакуировались самостоятельно.
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