Какой будет погода в июне

Первый месяц лета в Центральном регионе начнется с температур на 3-4 градуса выше нормы и дефицитом осадков. Во второй половине июня активизация циклонов принесет похолодание до средних сезонных значений. В Санкт-Петербурге июнь может стать самым прохладным месяцем лета со средней температурой +18 градусов. По данным синоптиков, месячные показатели в целом останутся близкими к климатической норме. Подробнее о погоде на июнь — в материале URA.RU.
Прогноз погоды в Центральной России
В Центральной России первый месяц лета начнется с повышенных температур и недостатка осадков, но во второй половине ожидается похолодание до сезонных норм. При этом в отдельных городах, включая Санкт-Петербург, июнь может оказаться самым прохладным месяцем лета со средней температурой около +18°C. Синоптики прогнозируют, что среднемесячные показатели будут близки к климатической норме с незначительным превышением на 0,5-1 градус.
Такие перепады температур связаны с активностью циклонов во второй половине месяца. В то время как начало июня порадует теплой погодой, середина месяца принесет более прохладные воздушные массы. Однако существенных отклонений от многолетних значений метеорологи не ожидают.
Летний прогноз для Москвы и области
Синоптик Татьяна Позднякова прогнозируют теплое лето в Москве с температурными показателями выше нормы. В июне столбики термометров могут подняться до +30 градусов, а среднемесячная температура превысит обычные значения на 1-1,5 градуса. В отличие от дождливого прошлого года, в этом сезоне ожидается дефицит осадков, отмечает Позднякова у себя в telegram-канале.
Для столицы характерны ночные температуры около +12 градусов и дневные до +22 градусов. Синоптик Евгений Тишковец отмечают возможный недостаток осадков на 10-30%, что увеличит количество солнечных дней. Кратковременные волны тепла могут принести повышение температуры до +25...+30 градусов, пишет он у себя в telegram-канале. Все это создает идеальные условия для отдыха не только в Москве, но и в Подмосковье.
Жара и засуха в июне 2025 года
Синоптики прогнозируют, что Сибирь столкнется с аномально высокими температурами до +45 градусов, что значительно увеличит риск возникновения лесных пожаров. Климатолог Алексей Непомнящих поясняет, что подобные явления связаны с возможной блокировкой воздушных масс над регионом, хотя точные прогнозы дать сложно.
В то же время южные области страны, включая Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую, продолжат страдать от засухи. Продолжительная засушливая погода может серьезно повлиять на сельское хозяйство и водоснабжение в этих регионах.
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