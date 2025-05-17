Axios: Байден в интервью не смог вспомнить дату смерти своего сына

Бывший президент США Джо Байден во время интервью со специальным прокурором Робертом Хером не смог вспомнить дату смерти своего сына, а также затруднялся с ответами на другие вопросы, связанные с его пребыванием на посту вице-президента. Портал Axios опубликовал пятичасовую аудиозапись беседы с американским лидером, проведенной в октябре 2023 года по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.
«Согласно аудиозаписи его интервью со специальным прокурором Робертом Хуром, полученной Axios в октябре 2023 года, во время длинных неловких пауз Джо Байден с трудом пытался вспомнить, когда умер его сын, когда он покинул пост вице-президента», — пишет Axios. «В каком месяце умер Бо?» — переспросил Байден и сделал паузу. «О, Боже, 30 мая…».
Уточняется, что на вопрос о секретных документах бывший лидер США неожиданно начал рассказывать о своей поездке в Монголию. Позже он признался, зачем ему нужны были документы: «Возможно, я хотел сохранить секретные документы просто для потомков».
Кроме того, в начале записи Байден пошутил: «Я молодой человек». Его администрация ранее отказалась публиковать аудиозапись, мотивируя это тем, что раскрытие информации может помешать будущим расследованиям.
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