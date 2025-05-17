Axios: Байден в интервью не смог вспомнить дату смерти своего сына

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Байден не смог вспомнить, когда умер его сын, во время интервью со специальным прокурором Хуром
Байден не смог вспомнить, когда умер его сын, во время интервью со специальным прокурором Хуром Фото:

Бывший президент США Джо Байден во время интервью со специальным прокурором Робертом Хером не смог вспомнить дату смерти своего сына, а также затруднялся с ответами на другие вопросы, связанные с его пребыванием на посту вице-президента. Портал Axios опубликовал пятичасовую аудиозапись беседы с американским лидером, проведенной в октябре 2023 года по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.

«Согласно аудиозаписи его интервью со специальным прокурором Робертом Хуром, полученной Axios в октябре 2023 года, во время длинных неловких пауз Джо Байден с трудом пытался вспомнить, когда умер его сын, когда он покинул пост вице-президента», — пишет Axios. «В каком месяце умер Бо?» — переспросил Байден и сделал паузу. «О, Боже, 30 мая…».

Уточняется, что на вопрос о секретных документах бывший лидер США неожиданно начал рассказывать о своей поездке в Монголию. Позже он признался, зачем ему нужны были документы: «Возможно, я хотел сохранить секретные документы просто для потомков».

Кроме того, в начале записи Байден пошутил: «Я молодой человек». Его администрация ранее отказалась публиковать аудиозапись, мотивируя это тем, что раскрытие информации может помешать будущим расследованиям. 

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Бывший президент США Джо Байден во время интервью со специальным прокурором Робертом Хером не смог вспомнить дату смерти своего сына, а также затруднялся с ответами на другие вопросы, связанные с его пребыванием на посту вице-президента. Портал Axios опубликовал пятичасовую аудиозапись беседы с американским лидером, проведенной в октябре 2023 года по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. «Согласно аудиозаписи его интервью со специальным прокурором Робертом Хуром, полученной Axios в октябре 2023 года , во время длинных неловких пауз Джо Байден с трудом пытался вспомнить, когда умер его сын, когда он покинул пост вице- президента», — пишет Axios. «В каком месяце умер Бо?» — переспросил Байден и сделал паузу. «О, Боже, 30 мая…». Уточняется, что на вопрос о секретных документах бывший лидер США неожиданно начал рассказывать о своей поездке в Монголию. Позже он признался, зачем ему нужны были документы: «Возможно, я хотел сохранить секретные документы просто для потомков». Кроме того, в начале записи Байден пошутил: «Я молодой человек». Его администрация ранее отказалась публиковать аудиозапись, мотивируя это тем, что раскрытие информации может помешать будущим расследованиям. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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