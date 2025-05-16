16 мая 2025

«Трактор» огорчил болельщиков, проиграв ярославскому «Локомотиву». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний гол ярославцы забили в пустые ворота
Последний гол ярославцы забили в пустые ворота Фото:

Ярославский «Локомотив» вырывается вперёд в серии после победы над «Трактором» в Челябинске. На ледовой арене имени Валерия Белоусова завершился третий матч финальной серии Кубка Гагарина–2025. Местный «Трактор» на домашнем льду уступил сопернику со счётом 2:5. Теперь гости ведут в серии — 2:1.

«Первый период начался с быстрых атак. Уже на 17-й минуте Виталий Кравцов („Трактор“) открыл счёт, воспользовавшись точными передачами Дронова и Коростелева. Однако через две минуты Артур Каюмов сравнял результат, забив шайбу после комбинации Радулова и Шалунова», — передает корреспондент URA.RU с матча. 

Во втором периоде инициативу перехватили ярославцы. Байрон Фрейз вывел «Локомотив» вперёд (21-я минута), а затем Никита Кирьянов увеличил отрыв до 3:1, забросив шайбу после паса Симашева и того же Фрейза.

В третьем периоде «Трактор» попытался отыграться: Александр Рыков сократил отставание до 3:2 (44-я минута), но в концовке Каюмов оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота, а Алексей Береглазов поставил победную точку — 5:2.

Четвёртый матч серии состоится 19 мая в Челябинске. 21 мая команды вернутся в Ярославль. Если потребуется, решающие игры пройдут 23 и 25 мая. 

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Ярославский «Локомотив» вырывается вперёд в серии после победы над «Трактором» в Челябинске. На ледовой арене имени Валерия Белоусова завершился третий матч финальной серии Кубка Гагарина–2025. Местный «Трактор» на домашнем льду уступил сопернику со счётом 2:5. Теперь гости ведут в серии — 2:1. «Первый период начался с быстрых атак. Уже на 17-й минуте Виталий Кравцов („Трактор“) открыл счёт, воспользовавшись точными передачами Дронова и Коростелева. Однако через две минуты Артур Каюмов сравнял результат, забив шайбу после комбинации Радулова и Шалунова», — передает корреспондент URA.RU с матча.  Во втором периоде инициативу перехватили ярославцы. Байрон Фрейз вывел «Локомотив» вперёд (21-я минута), а затем Никита Кирьянов увеличил отрыв до 3:1, забросив шайбу после паса Симашева и того же Фрейза. В третьем периоде «Трактор» попытался отыграться: Александр Рыков сократил отставание до 3:2 (44-я минута), но в концовке Каюмов оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота, а Алексей Береглазов поставил победную точку — 5:2. Четвёртый матч серии состоится 19 мая в Челябинске. 21 мая команды вернутся в Ярославль. Если потребуется, решающие игры пройдут 23 и 25 мая. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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