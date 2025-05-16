В Лабытнанги (ЯНАО) днем 17 мая водитель легковушки сбил 13-летнего пешехода. По данным Госавтоинспекции региона, ребенок пересекал «зебру» на самокате не спешившись.
«По предварительной информации, около 18 часов 17 минут водитель транспортного средства, движущегося по улице Школьная 32, не предоставил преимущества пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Также зафиксировано, что при переходе проезжей части ребенок 13 лет не спешился с самоката», — сообщили корреспонденту URA.RU в ведомстве.
Ребенок получил ушибы. В настоящее время проводится проверка.
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