Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа

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Телефонный разговор российского президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится 19 мая в понедельник. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Трамп опубликовал в своей соцсети TruthSocial о том, что готов переговорить с российским лидером по телефону. Также сегодня МИД РФ и Госдепе США подтвердили телефонный разговор Сергея Лаврова и Марко Рубио. 

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Телефонный разговор российского президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится 19 мая в понедельник. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ранее Трамп опубликовал в своей соцсети TruthSocial о том, что готов переговорить с российским лидером по телефону. Также сегодня МИД РФ и Госдепе США подтвердили телефонный разговор Сергея Лаврова и Марко Рубио. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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