Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа

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Телефонный разговор российского президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится 19 мая в понедельник. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ранее Трамп опубликовал в своей соцсети TruthSocial о том, что готов переговорить с российским лидером по телефону. Также сегодня МИД РФ и Госдепе США подтвердили телефонный разговор Сергея Лаврова и Марко Рубио.
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