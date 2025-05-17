17 мая 2025

В Госдуме раскрыли, для чего нужна индексация тарифов ЖКХ

Якубовский: индексация тарифов ЖКХ с 1 июля необходима для модернизации сетей
© Служба новостей «URA.RU»
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Повышение тарифов в платежках обусловлено необходимостью ремонта инфраструктуры ЖКХ
Повышение тарифов в платежках обусловлено необходимостью ремонта инфраструктуры ЖКХ Фото:

Плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ в России с 1 июля 2025 года составит в среднем 11,9%. Повышение тарифов обусловлено необходимостью модернизации коммунальных сетей, которые в настоящее время находятся в изношенном состоянии. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Индексация необходима в первую очередь для модернизации коммунальных сетей, значительная часть которых изношена. В среднем по России тарифы вырастут на 11,9%, но в отдельных субъектах РФ подорожание может быть выше», — процитировало Якубовского РИА Новости.

Как сообщало URA.RU ранее, окончательные решения о размере индексации принимают региональные комитеты по тарифам. При этом решение о росте тарифов связано не только с необходимостью модернизации устаревшей коммунальной инфраструктуры, но и уровнем инфляции.

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Плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ в России с 1 июля 2025 года составит в среднем 11,9%. Повышение тарифов обусловлено необходимостью модернизации коммунальных сетей, которые в настоящее время находятся в изношенном состоянии. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. «Индексация необходима в первую очередь для модернизации коммунальных сетей, значительная часть которых изношена. В среднем по России тарифы вырастут на 11,9%, но в отдельных субъектах РФ подорожание может быть выше», — процитировало Якубовского РИА Новости. Как сообщало URA.RU ранее, окончательные решения о размере индексации принимают региональные комитеты по тарифам. При этом решение о росте тарифов связано не только с необходимостью модернизации устаревшей коммунальной инфраструктуры, но и уровнем инфляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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