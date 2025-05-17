Тарифы ЖКХ в 2025 году вырастут почти на 12%

В 2025 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России будут проиндексированы в среднем на 11,9%, однако размер повышения будет различаться в зависимости от региона. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).
«В среднем по стране изменение тарифов [ЖКУ] в сторону увеличения — это 11,9%», — заявил парламентарий в ходе форума «Россия — Исламский мир» в Казани. Его слова передает ТАСС. Он пояснил, что приведенная цифра является усредненной, поскольку в одних регионах рост будет выше, а в других — ниже. По словам Кошелева, окончательные решения о размере индексации принимают региональные комитеты по тарифам.
Кроме того, депутат отметил, что увеличение тарифов связано с уровнем инфляции и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры. Ранее в Госдуме уже сообщали, что с 1 июля 2025 года тарифы на ЖКХ по всей стране будут проиндексированы в среднем на 11,9%, а максимальный предел повышения установлен на этом же уровне и на 2025 год. Решение о росте тарифов связано с необходимостью модернизации устаревшей коммунальной инфраструктуры и уровнем инфляции, при этом конкретные параметры индексации определяются региональными властями в рамках, утвержденных федеральным правительством.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.