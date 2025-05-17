Тарифы ЖКХ в 2025 году вырастут почти на 12%

Зампред комитете ГД по строительству Кошелев: тарифы ЖКХ проиндексируют на 11,9%
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Тарифы ЖКУ проиндексируют почти на 12% в 2025 году
Тарифы ЖКУ проиндексируют почти на 12% в 2025 году Фото:

В 2025 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России будут проиндексированы в среднем на 11,9%, однако размер повышения будет различаться в зависимости от региона. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

«В среднем по стране изменение тарифов [ЖКУ] в сторону увеличения — это 11,9%», — заявил парламентарий в ходе форума «Россия — Исламский мир» в Казани. Его слова передает ТАСС. Он пояснил, что приведенная цифра является усредненной, поскольку в одних регионах рост будет выше, а в других — ниже. По словам Кошелева, окончательные решения о размере индексации принимают региональные комитеты по тарифам.

Кроме того, депутат отметил, что увеличение тарифов связано с уровнем инфляции и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры. Ранее в Госдуме уже сообщали, что с 1 июля 2025 года тарифы на ЖКХ по всей стране будут проиндексированы в среднем на 11,9%, а максимальный предел повышения установлен на этом же уровне и на 2025 год. Решение о росте тарифов связано с необходимостью модернизации устаревшей коммунальной инфраструктуры и уровнем инфляции, при этом конкретные параметры индексации определяются региональными властями в рамках, утвержденных федеральным правительством.

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В 2025 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России будут проиндексированы в среднем на 11,9%, однако размер повышения будет различаться в зависимости от региона. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР). «В среднем по стране изменение тарифов [ЖКУ] в сторону увеличения — это 11,9%», — заявил парламентарий в ходе форума «Россия — Исламский мир» в Казани. Его слова передает ТАСС. Он пояснил, что приведенная цифра является усредненной, поскольку в одних регионах рост будет выше, а в других — ниже. По словам Кошелева, окончательные решения о размере индексации принимают региональные комитеты по тарифам. Кроме того, депутат отметил, что увеличение тарифов связано с уровнем инфляции и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры. Ранее в Госдуме уже сообщали, что с 1 июля 2025 года тарифы на ЖКХ по всей стране будут проиндексированы в среднем на 11,9%, а максимальный предел повышения установлен на этом же уровне и на 2025 год. Решение о росте тарифов связано с необходимостью модернизации устаревшей коммунальной инфраструктуры и уровнем инфляции, при этом конкретные параметры индексации определяются региональными властями в рамках, утвержденных федеральным правительством.
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