17 мая 2025

Mash: в Москве арестован экс-глава Binance в СНГ Смеркис

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Смеркиса подозревают в мошенничестве и уже заключили под стражу
Смеркиса подозревают в мошенничестве и уже заключили под стражу Фото:

Экс-глава Binance в СНГ Владимир Смеркис был арестован по подозрению в мошенничестве и заключен под стражу. Об этом сообщает telegram-канал Mash. По данным источника, в отношении предпринимателя уже приняты меры пресечения, связанные с уголовным преследованием.

«Владимира Смеркиса арестовали. Его подозревают в мошенничестве и уже заключили под стражу», — говорится в сообщении Mash. Игра Blum позиционировалась как аналог популярной в 2024 году Hamster Kombat и обещала пользователям реальные выплаты за фарм и обмен внутриигровых токенов. Однако запуск листинга токенов, которого ждали свыше года, так и не состоялся.

До начала специальной военной операции он занимался развитием биржи Binance на территории СНГ, после чего запустил собственную криптобиржу и игровой проект Blum. Подробности предъявленных обвинений и дальнейшая судьба проекта пока не раскрываются.

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Экс-глава Binance в СНГ Владимир Смеркис был арестован по подозрению в мошенничестве и заключен под стражу. Об этом сообщает telegram-канал Mash. По данным источника, в отношении предпринимателя уже приняты меры пресечения, связанные с уголовным преследованием. «Владимира Смеркиса арестовали. Его подозревают в мошенничестве и уже заключили под стражу», — говорится в сообщении Mash. Игра Blum позиционировалась как аналог популярной в 2024 году Hamster Kombat и обещала пользователям реальные выплаты за фарм и обмен внутриигровых токенов. Однако запуск листинга токенов, которого ждали свыше года, так и не состоялся. До начала специальной военной операции он занимался развитием биржи Binance на территории СНГ, после чего запустил собственную криптобиржу и игровой проект Blum. Подробности предъявленных обвинений и дальнейшая судьба проекта пока не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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