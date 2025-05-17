17 мая 2025

Мастер-классы, диджей-сет и уникальный аудиоспектакль: в Перми прошла акция «Ночь музеев — 2025». Фоторепортаж

В Перми состоялась традиционная акция «Ночь музеев»
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В Музее пермских древностей прошел ряд мастер-классов
В Музее пермских древностей прошел ряд мастер-классов Фото:

В Перми состоялась традиционная акция «Ночь музеев», объединившая сотни горожан и гостей города. В этом году программа была рассчитана на посетителей всех возрастов. Ряд музеев подготовил мероприятия и выставки для жителей города. Пермяки попробовали себя в роли сварщиков, самостоятельно изготовили стальные сувениры, а также приняли участие в палеонтологических раскопках и тематической игре «палеомафия». 

Не обошлось и без музыки: центр городской культуры Перми подготовил специальную программу для пермяков. Диджей Кирилл Воронков (kaketotak) исполнил коллекцию композиций на виниловых пластинках. Завершением стал концерт аудиохудожников. В Саду Дома Мешкова прозвучала звуковая пьеса «ШУМАШИН», посвященная индустриальному шуму и городской атмосфере Перми. Самые яркие моменты «Ночи музеев — 2025» — в фоторепортаже URA.RU.

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В Перми состоялась традиционная акция «Ночь музеев», объединившая сотни горожан и гостей города. В этом году программа была рассчитана на посетителей всех возрастов. Ряд музеев подготовил мероприятия и выставки для жителей города. Пермяки попробовали себя в роли сварщиков, самостоятельно изготовили стальные сувениры, а также приняли участие в палеонтологических раскопках и тематической игре «палеомафия».  Не обошлось и без музыки: центр городской культуры Перми подготовил специальную программу для пермяков. Диджей Кирилл Воронков (kaketotak) исполнил коллекцию композиций на виниловых пластинках. Завершением стал концерт аудиохудожников. В Саду Дома Мешкова прозвучала звуковая пьеса «ШУМАШИН», посвященная индустриальному шуму и городской атмосфере Перми. Самые яркие моменты «Ночи музеев — 2025» — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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