В Перми состоялась традиционная акция «Ночь музеев», объединившая сотни горожан и гостей города. В этом году программа была рассчитана на посетителей всех возрастов. Ряд музеев подготовил мероприятия и выставки для жителей города. Пермяки попробовали себя в роли сварщиков, самостоятельно изготовили стальные сувениры, а также приняли участие в палеонтологических раскопках и тематической игре «палеомафия».
Не обошлось и без музыки: центр городской культуры Перми подготовил специальную программу для пермяков. Диджей Кирилл Воронков (kaketotak) исполнил коллекцию композиций на виниловых пластинках. Завершением стал концерт аудиохудожников. В Саду Дома Мешкова прозвучала звуковая пьеса «ШУМАШИН», посвященная индустриальному шуму и городской атмосфере Перми. Самые яркие моменты «Ночи музеев — 2025» — в фоторепортаже URA.RU.
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