Причины ЧП выясняются
Жители Челябинска сообщили о падении самолета в районе Северо-Запада. Очевидцы публикуют видео.
«Они летели рядом. Похоже один зацепился. Сейчас он падает», — отмечают челябинцы на опубликованном видео в telegram-канале 74.ру.
URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по региону. В ведомстве ответили, что на данный момент информация о падении самолёта не поступала. Выясняем подробности инцидента.
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