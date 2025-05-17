17 мая 2025
16 мая 2025

В Челябинске очевидцы сообщают о падении самолета. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Причины ЧП выясняются
Причины ЧП выясняются Фото:

Жители Челябинска сообщили о падении самолета в районе Северо-Запада. Очевидцы публикуют видео. 

«Они летели рядом. Похоже один зацепился. Сейчас он падает», — отмечают челябинцы на опубликованном видео в telegram-канале 74.ру.

URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по региону. В ведомстве ответили, что на данный момент информация о падении самолёта не поступала. Выясняем подробности инцидента. 

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Жители Челябинска сообщили о падении самолета в районе Северо-Запада. Очевидцы публикуют видео.  «Они летели рядом. Похоже один зацепился. Сейчас он падает», — отмечают челябинцы на опубликованном видео в telegram-канале 74.ру. URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по региону. В ведомстве ответили, что на данный момент информация о падении самолёта не поступала. Выясняем подробности инцидента. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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