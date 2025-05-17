В Екатеринбурге малыш выпал из окна четвертого этажа

Годовалый малыш выпал из окна четвертого этажа на улице Агрономическая 34,а в Екатеринбурге. Все произошло, когда его мать отвлеклась на других детей, Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в полиции города.
«Информация о падении из окна малолетнего 2024 года рождения на улице Агрономической поступило в отдел полиции № 12. Сотрудники ПДН предварительно установили, что мать ребенка в момент происшествия находилась дома, но отвлеклась на других детей», — сообщили в ведомстве. В настоящий момент малыш госпитализирован, ему оказывают всю необходимую помощь.
Полиция Екатеринбурга напоминает, что чаще всего причиной несчастных случаев становятся невнимательность взрослых и москитные сетки, которые создают лишь видимость надежного барьера. Рекомендуется не оставлять детей без присмотра, использовать на окнах специальные замки (блокираторы, детские замки, ограничители, цепочки), а также не оставлять окна и балконные двери открытыми.
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