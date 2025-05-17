17 мая 2025

В Екатеринбурге малыш выпал из окна четвертого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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После падения ребенок выжил, сейчас он находится в больнице
После падения ребенок выжил, сейчас он находится в больнице Фото:

Годовалый малыш выпал из окна четвертого этажа на улице Агрономическая 34,а в Екатеринбурге. Все произошло, когда его мать отвлеклась на других детей, Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в полиции города.

«Информация о падении из окна малолетнего 2024 года рождения на улице Агрономической поступило в отдел полиции № 12. Сотрудники ПДН предварительно установили, что мать ребенка в момент происшествия находилась дома, но отвлеклась на других детей», — сообщили в ведомстве. В настоящий момент малыш госпитализирован, ему оказывают всю необходимую помощь.

Полиция Екатеринбурга напоминает, что чаще всего причиной несчастных случаев становятся невнимательность взрослых и москитные сетки, которые создают лишь видимость надежного барьера. Рекомендуется не оставлять детей без присмотра, использовать на окнах специальные замки (блокираторы, детские замки, ограничители, цепочки), а также не оставлять окна и балконные двери открытыми.

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Годовалый малыш выпал из окна четвертого этажа на улице Агрономическая 34,а в Екатеринбурге. Все произошло, когда его мать отвлеклась на других детей, Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в полиции города. «Информация о падении из окна малолетнего 2024 года рождения на улице Агрономической поступило в отдел полиции № 12. Сотрудники ПДН предварительно установили, что мать ребенка в момент происшествия находилась дома, но отвлеклась на других детей», — сообщили в ведомстве. В настоящий момент малыш госпитализирован, ему оказывают всю необходимую помощь. Полиция Екатеринбурга напоминает, что чаще всего причиной несчастных случаев становятся невнимательность взрослых и москитные сетки, которые создают лишь видимость надежного барьера. Рекомендуется не оставлять детей без присмотра, использовать на окнах специальные замки (блокираторы, детские замки, ограничители, цепочки), а также не оставлять окна и балконные двери открытыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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