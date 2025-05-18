Звезды, мафия и экстрасенсы: о чем новое реалити-шоу «Мастер игры» на ТНТ

На ТНТ 17 мая стартовало новое реалити-шоу «Мастер игры» — психологическая битва с участием актеров, блогеров и медиумов. Участники живут на вилле в Марокко и играют в опасную версию «Мафии»: с тайными ролями, жесткими голосованиями и испытаниями на психологическую выносливость. В чем суть шоу кто его участники, чем завершился первый выпуск 17 мая 2025 — в материале URA.RU.
Что за шоу «Мастер игры» и когда премьера
«Мастер игры» — новое масштабное реалити-шоу телеканала ТНТ, первая серия которого вышла 17 мая 2025 года. Проект создан в духе популярных психологических игр вроде «Мафии», только здесь все гораздо серьезнее — ставки выше, интриги глубже, а участие принимают звезды и экстрасенсы.
Шоу снимали в Марокко — на роскошной вилле, где участникам предстоит не просто жить, а проходить настоящие испытания: не физически, а морально и психологически. Изначально шоу планировали снимать в Индии, но в итоге площадкой стала Марокко.
Производством занимается опытная команда: режиссер Юрий Кондратюк (работал над «Суперниндзя», «Титанами», «Кто кого на кухне»), креативные продюсеры — Нина Савельева и Светлана Фираго. Среди подюсеров — имена, связанные с шоу «Наследники и самозванцы». По словам генерального продюсера ТНТ Аркадия Водахова, это шоу нового формата: без сценариев, с постоянным напряжением и живыми реакциями. Здесь важно не то, насколько ты силен, а насколько ты умеешь думать, чувствовать других и идти на риск.
Правила шоу «Мастер игры»: кто с кем и зачем
В проекте участвуют 22 человека — известные артисты, блогеры, певцы, экстрасенсы. Сразу трое из них — тайные «темные» игроки. Их цель — путем обмана и манипуляций переманивать на свою сторону остальных. Остальные — «светлые» — должны вычислить предателей и избавиться от них.
Каждую неделю проходят испытания — это не гонки и не бои, а сложные задания на логику, актерское мастерство и психологическое давление. Участники зарабатывают деньги в общий призовой фонд, который в конце достанется победителю. В конце каждого выпуска голосованием из игры выбывают два человека.
Чем «Мастер игры» отличается от других реалити
В отличие от привычных шоу про выживание или свидания, «Мастер игры» — это интеллектуальное и психологическое соревнование. Днем участники — команда, зарабатывающая общий фонд, а ночью — враги, которые готовы предать ради победы. Здесь каждый игрок должен быть одновременно обаятельным, хитрым и готовым ко всему.
Сколько можно выиграть в шоу «Мастер игры»
Главный приз — 10 миллионов рублей. Эти деньги участники зарабатывают вместе, но получит их только один — тот, кто сможет не просто дойти до финала, но и переиграть всех. Победа достанется тому, кто умело совмещает стратегию, актерство и психологическую стойкость.
Кто участвует в шоу «Мастер игры»: полный список участников
Первые имена стали известны еще в середине марта 2025 года.. В числе первых оказались актеры Вячеслав Чепурченко, Даниил Вахрушев, Леон Кемстач, Наталья Рудова и Наталья Бардо, экстрасенсы Никита Турчин и Николь Кузнецова, юморист Игорь Чехов, а также блогер Евгений Ершов.
Позднее к ним присоединились спортсмен и регбист Кирилл Кошарин, певица и участница телешоу Марго Овсянникова, музыкальный продюсер Александр Толмацкий, телеведущая Камиля Харисова, внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова — Марьям Тилляева, а также возлюбленная Григория Лепса — Аврора Киба.
Актерскую команду пополнили Борис Дергачев, Сергей Романович и Денис Власенко. Не обошлось и без звезд «Битвы экстрасенсов» — в шоу приняли участие медиумы Илья Ларионов, Дмитрий Матвеев, Саманта Адам и Наталья Бантеева.
Как прошел первый выпуск «Мастера игры»
Первый выпуск нового психологического реалити стартовал с яркой встречи в Марокко. Звезды приезжали на площадку небольшими группами, и уже на старте стало ясно — скучно не будет. Один из участников, актер Вячеслав Чепурченко, решил пошутить: выдал себя за ведущего и начал официально «принимать» гостей. Кто-то сразу раскусил розыгрыш, а кто-то поверил. Особенно возмутилась певица Марго Овсянникова — по ее словам, на проекте только одна настоящая звезда, и это она.
После знакомства начались первые игровые маневры. Участники увидели большую шахматную доску с фигурками, на которых были их имена и фото. Эти фигуры намекали на «вес» каждого игрока в шоу. Чепурченко оказался «королевой», а продюсер Александр Толмацкий — «королем». Это сразу стало поводом для новых комментариев и амбиций.
Позже к компании присоединились участники с паранормальными способностями — известные по «Битве экстрасенсов» маги, ведьмы и медиумы. Одни были рады встрече, другие сразу вспомнили старые обиды. У экстрасенса Никиты Турчина был личный счет к Илье Ларионову, с которым он пересекался на прошлых шоу.
Далее началась одна из ключевых сцен выпуска — выбор «темных» игроков. Всем завязали глаза, и помощник ведущего прошелся по кругу, определяя троих «мафиози». Этот выбор никто не знал заранее — даже сами темные не догадывались, что их выберут. В итоге скрытыми игроками стали актер Борис Дергачев, актриса Наталья Бардо и спортсмен Кирилл Кошарин. При этом те, кто рвался в темные, остались в светлой команде — например, блогер Евгений Ершов и Марго Овсянникова.
После «слепого» выбора началась игра в подозрения. Кто-то пытался угадать мафию по поведению, кто-то — по реакции на шутки. Особенно точно с догадками выступила ведьма Наталья Бантеева: она угадала, кто сидит рядом с ней и кто может быть темным.
Следующее испытание проходило в пустыне. Участникам нужно было разделиться на три команды, каждая из которых включала одного «темного», и выполнить задание: перетащить к подножию большой статуи камни, цветы и пальмовые ветки. Это должно было принести первый миллион в призовой фонд. Но сразу возникли конфликты — из-за выбора команд, подозрений и попыток удержать «сильных» игроков.
Один из эпизодов — борьба за актрису Наталью Рудову. Ее пытались «перетянуть» в разные команды экстрасенсы и актеры, считая ее полезным союзником. В этот момент мафия почти себя выдала: Кошарин отказался играть в одной группе с Бардо, и участники сразу заподозрили неладное.
Во время задания нашлись два иммунитета — их нашли Наталья Рудова и Марго Овсянникова. Но повели себя по-разному: Рудова продолжала активно помогать команде, а Марго предпочла отдохнуть, за что сразу получила упреки от других игроков. Никто не догадывался, что она не уязвима для голосования.
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