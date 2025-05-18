Москвич расчленил знакомого и раскидал останки в сумках по всему городу

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Мужчина подозревается в расчленении своего знакомого Фото:

В Москве задержали мужчину — он подозревается в том, что убил своего знакомого, расчленил его и положил тело с конечностями в отдельные сумки, оставив их на улице. Об этом сообщили в московском Следственном комитете.

«В ночное время с 17 на 18 мая 2025 года вблизи жилого дома, расположенного на улице Заповедной в городе Москве обнаружена черная сумка, в которой находилось тело мужчины с отчлененными конечностями. Позднее на территории парковой зоны „Яуза“ вблизи дома, расположенного по улице Менжинского обнаружена темно-зеленая спортивная сумка, в которой находились фрагменты тела потерпевшего», — написали в telegram-канале столичного СК.

Следователи, приехавшие на место, где были обнаружены сумки, опросили местных и осмотрели записи с камер наблюдения, установив личность подозреваемого. Мужчине около 36 лет, он задержан, против него возбуждено уголовное дело об убийстве.

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В Москве задержали мужчину — он подозревается в том, что убил своего знакомого, расчленил его и положил тело с конечностями в отдельные сумки, оставив их на улице. Об этом сообщили в московском Следственном комитете. «В ночное время с 17 на 18 мая 2025 года вблизи жилого дома, расположенного на улице Заповедной в городе Москве обнаружена черная сумка, в которой находилось тело мужчины с отчлененными конечностями. Позднее на территории парковой зоны „Яуза“ вблизи дома, расположенного по улице Менжинского обнаружена темно-зеленая спортивная сумка, в которой находились фрагменты тела потерпевшего», — написали в telegram-канале столичного СК. Следователи, приехавшие на место, где были обнаружены сумки, опросили местных и осмотрели записи с камер наблюдения, установив личность подозреваемого. Мужчине около 36 лет, он задержан, против него возбуждено уголовное дело об убийстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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