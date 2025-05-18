Москвич расчленил знакомого и раскидал останки в сумках по всему городу

18 мая 2025 в 15:03 Размер текста - 17 +

Мужчина подозревается в расчленении своего знакомого Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Москве задержали мужчину — он подозревается в том, что убил своего знакомого, расчленил его и положил тело с конечностями в отдельные сумки, оставив их на улице. Об этом сообщили в московском Следственном комитете. «В ночное время с 17 на 18 мая 2025 года вблизи жилого дома, расположенного на улице Заповедной в городе Москве обнаружена черная сумка, в которой находилось тело мужчины с отчлененными конечностями. Позднее на территории парковой зоны „Яуза“ вблизи дома, расположенного по улице Менжинского обнаружена темно-зеленая спортивная сумка, в которой находились фрагменты тела потерпевшего», — написали в telegram -канале столичного СК. Следователи, приехавшие на место, где были обнаружены сумки, опросили местных и осмотрели записи с камер наблюдения, установив личность подозреваемого. Мужчине около 36 лет, он задержан, против него возбуждено уголовное дело об убийстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве задержали мужчину — он подозревается в том, что убил своего знакомого, расчленил его и положил тело с конечностями в отдельные сумки, оставив их на улице. Об этом сообщили в московском Следственном комитете. «В ночное время с 17 на 18 мая 2025 года вблизи жилого дома, расположенного на улице Заповедной в городе Москве обнаружена черная сумка, в которой находилось тело мужчины с отчлененными конечностями. Позднее на территории парковой зоны „Яуза“ вблизи дома, расположенного по улице Менжинского обнаружена темно-зеленая спортивная сумка, в которой находились фрагменты тела потерпевшего», — написали в telegram-канале столичного СК. Следователи, приехавшие на место, где были обнаружены сумки, опросили местных и осмотрели записи с камер наблюдения, установив личность подозреваемого. Мужчине около 36 лет, он задержан, против него возбуждено уголовное дело об убийстве.