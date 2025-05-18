Москвич расчленил знакомого и раскидал останки в сумках по всему городу

В Москве задержали мужчину — он подозревается в том, что убил своего знакомого, расчленил его и положил тело с конечностями в отдельные сумки, оставив их на улице. Об этом сообщили в московском Следственном комитете.
«В ночное время с 17 на 18 мая 2025 года вблизи жилого дома, расположенного на улице Заповедной в городе Москве обнаружена черная сумка, в которой находилось тело мужчины с отчлененными конечностями. Позднее на территории парковой зоны „Яуза“ вблизи дома, расположенного по улице Менжинского обнаружена темно-зеленая спортивная сумка, в которой находились фрагменты тела потерпевшего», — написали в
Следователи, приехавшие на место, где были обнаружены сумки, опросили местных и осмотрели записи с камер наблюдения, установив личность подозреваемого. Мужчине около 36 лет, он задержан, против него возбуждено уголовное дело об убийстве.
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