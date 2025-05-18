Освобождение Богатыря серьезно ударит по обороне ВСУ

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Российским войскам удалось освободить Богатырь и нанести удар по обороне ВСУ
Российским войскам удалось освободить Богатырь и нанести удар по обороне ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Освобождение населенного пункта Богатырь в ДНР стало значимым событием, которое нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Освобождение населенного пункта Богатырь нанесло серьезный удар по обороне противника на южнодонецком направлении. Боевики превратили населенный пункт в мощный укрепрайон и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что на данном рубеже противник создал несколько оборонительных линий и опорных пунктов с развитой инфраструктурой, рассчитывая остановить продвижение российских подразделений группировки «Восток». По данным ведомства, в ходе операции российские войска освободили более 1,4 тысячи зданий и сооружений, что позволило продвинуться вперед на стратегически важном участке фронта.

Богатырь — село в Волновахонском районе, расположено на левом берегу реки Волчья в 23 километрах от Курахово и в 17 километрах от Великой Новоселки. После того, как ВС РФ освободили последнюю, ВСУ стал самым крупным их укрепрайоном на южнодонецком направлении. Теперь до границы Запорожской области у украинских войск нет серьезных оборонительных рубежей, пишет военкор Александр Коц в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что освобождение Богатыря было достигнуто 18 мая 2025 года благодаря скоординированным действиям подразделений 29-й гвардейской общевойсковой армии, а также поддержке с воздуха и точным ударам по выявленным целям. В операции были задействованы штурмовые группы, артиллерийские расчеты и операторы беспилотных летательных аппаратов. 

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Освобождение населенного пункта Богатырь в ДНР стало значимым событием, которое нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. «Освобождение населенного пункта Богатырь нанесло серьезный удар по обороне противника на южнодонецком направлении. Боевики превратили населенный пункт в мощный укрепрайон и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью», — говорится в сообщении Минобороны РФ. В министерстве уточнили, что на данном рубеже противник создал несколько оборонительных линий и опорных пунктов с развитой инфраструктурой, рассчитывая остановить продвижение российских подразделений группировки «Восток». По данным ведомства, в ходе операции российские войска освободили более 1,4 тысячи зданий и сооружений, что позволило продвинуться вперед на стратегически важном участке фронта. Богатырь — село в Волновахонском районе, расположено на левом берегу реки Волчья в 23 километрах от Курахово и в 17 километрах от Великой Новоселки. После того, как ВС РФ освободили последнюю, ВСУ стал самым крупным их укрепрайоном на южнодонецком направлении. Теперь до границы Запорожской области у украинских войск нет серьезных оборонительных рубежей, пишет военкор Александр Коц в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что освобождение Богатыря было достигнуто 18 мая 2025 года благодаря скоординированным действиям подразделений 29-й гвардейской общевойсковой армии, а также поддержке с воздуха и точным ударам по выявленным целям. В операции были задействованы штурмовые группы, артиллерийские расчеты и операторы беспилотных летательных аппаратов. 
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