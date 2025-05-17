Прокуратура проверит жалобы уборщиц из Кудымкара на задержку зарплаты

Прокуратуру собирается провести проверку по факту нарушения трудовых прав работников сельских клубов в Кудымкаре (Пермский край). Речь идет о невыплаченной зарплате и работе без трудового договора, передает пресс-служба ведомства.
«Будет дана оценка соблюдению порядка установления заработной платы с учетом требований к ее минимальному размеру, сроков выплаты, а также — надлежащему оформлению трудовых отношений. По результатам <...> при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — указано в telegram-канале прокуратуры Прикамья.
Уборщицы кудымкарских учреждений сообщали СМИ, что проблемы не решаются с ноября 2023 года. В соответствии с действующим законодательством, деятельность сельских клубов и домов культуры ограничивается организацией тематических событий, в то время как вопросы уборки, отопления и обслуживания помещений возложены на спецорганизации. Ранее этот функционал выполнял Сервисный центр Кудымкарского района, где все работали официально. Но после интеграции сельских клубов в структуру культурно-досугового центра Кудымкара ситуация резко изменилась.
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