17 мая 2025

Прокуратура проверит жалобы уборщиц из Кудымкара на задержку зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам сотрудниц прикамских учреждений досуга, проблемы начались после реорганизации
По словам сотрудниц прикамских учреждений досуга, проблемы начались после реорганизации Фото:

Прокуратуру собирается провести проверку по факту нарушения трудовых прав работников сельских клубов в Кудымкаре (Пермский край). Речь идет о невыплаченной зарплате и работе без трудового договора, передает пресс-служба ведомства.

«Будет дана оценка соблюдению порядка установления заработной платы с учетом требований к ее минимальному размеру, сроков выплаты, а также — надлежащему оформлению трудовых отношений. По результатам <...> при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — указано в telegram-канале прокуратуры Прикамья.

Уборщицы кудымкарских учреждений сообщали СМИ, что проблемы не решаются с ноября 2023 года. В соответствии с действующим законодательством, деятельность сельских клубов и домов культуры ограничивается организацией тематических событий, в то время как вопросы уборки, отопления и обслуживания помещений возложены на спецорганизации. Ранее этот функционал выполнял Сервисный центр Кудымкарского района, где все работали официально. Но после интеграции сельских клубов в структуру культурно-досугового центра Кудымкара ситуация резко изменилась.

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Прокуратуру собирается провести проверку по факту нарушения трудовых прав работников сельских клубов в Кудымкаре (Пермский край). Речь идет о невыплаченной зарплате и работе без трудового договора, передает пресс-служба ведомства. «Будет дана оценка соблюдению порядка установления заработной платы с учетом требований к ее минимальному размеру, сроков выплаты, а также — надлежащему оформлению трудовых отношений. По результатам <...> при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — указано в telegram-канале прокуратуры Прикамья. Уборщицы кудымкарских учреждений сообщали СМИ, что проблемы не решаются с ноября 2023 года. В соответствии с действующим законодательством, деятельность сельских клубов и домов культуры ограничивается организацией тематических событий, в то время как вопросы уборки, отопления и обслуживания помещений возложены на спецорганизации. Ранее этот функционал выполнял Сервисный центр Кудымкарского района, где все работали официально. Но после интеграции сельских клубов в структуру культурно-досугового центра Кудымкара ситуация резко изменилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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