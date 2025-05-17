17 мая 2025

У Перми II поезд сбил девушку-подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По свидетельству очевидцев, трагедия произошла возле железнодорожно вокзала
По свидетельству очевидцев, трагедия произошла возле железнодорожно вокзала Фото:

На железнодорожных путях возле станции Пермь II поезд сбил девушку-подростка. Инцидент произошел днем 18 мая, об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь».

«Свидетели утверждали, что под поезд попал молодой человек в наушниках. Однако позже выяснилось, что погибшей оказалась несовершеннолетняя девушка. К сожалению, она не выжила», — рассказали очевидцы трагедии.

Корреспондент URA.RU направил запрос в СК на транспорте для получения подробной информации о случившемся. Ответ ожидается. 

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На железнодорожных путях возле станции Пермь II поезд сбил девушку-подростка. Инцидент произошел днем 18 мая, об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь». «Свидетели утверждали, что под поезд попал молодой человек в наушниках. Однако позже выяснилось, что погибшей оказалась несовершеннолетняя девушка. К сожалению, она не выжила», — рассказали очевидцы трагедии. Корреспондент URA.RU направил запрос в СК на транспорте для получения подробной информации о случившемся. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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