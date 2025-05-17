По свидетельству очевидцев, трагедия произошла возле железнодорожно вокзала
На железнодорожных путях возле станции Пермь II поезд сбил девушку-подростка. Инцидент произошел днем 18 мая, об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь».
«Свидетели утверждали, что под поезд попал молодой человек в наушниках. Однако позже выяснилось, что погибшей оказалась несовершеннолетняя девушка. К сожалению, она не выжила», — рассказали очевидцы трагедии.
Корреспондент URA.RU направил запрос в СК на транспорте для получения подробной информации о случившемся. Ответ ожидается.
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