Утром 18 мая на региональной автодороге Лабино — Малая Трошина в Юргинском районе Тюменской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, в результате опрокидывания легковушки погиб ее 50-летний водитель.
«Трагедия произошла сегодня утром на 5-м километре региональной автодороги Лабино — Малая Трошина в Юргинском районе Тюменской области. Здесь опрокинулся автомобиль ВАЗ 21140, 50-летний водитель не справился с управлением машины. Предварительно, водитель не был пристегнут ремнем безопасности и в результате ДТП от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что на данный момент все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. К изучению происшествия подключилась прокуратура района. В ведомстве организовали проверку по факту смертельного ДТП.
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