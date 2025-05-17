17 мая 2025

В Тюменской области машина перевернулась с дороги, водитель погиб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия произошла на трассе в Юргинском районе утром 18 мая
Трагедия произошла на трассе в Юргинском районе утром 18 мая Фото:

Утром 18 мая на региональной автодороге Лабино — Малая Трошина в Юргинском районе Тюменской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, в результате опрокидывания легковушки погиб ее 50-летний водитель.

Водитель не справился с управлением авто
Водитель не справился с управлением авто
Фото:

«Трагедия произошла сегодня утром на 5-м километре региональной автодороги Лабино — Малая Трошина в Юргинском районе Тюменской области. Здесь опрокинулся автомобиль ВАЗ 21140, 50-летний водитель не справился с управлением машины. Предварительно, водитель не был пристегнут ремнем безопасности и в результате ДТП от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что на данный момент все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. К изучению происшествия подключилась прокуратура района. В ведомстве организовали проверку по факту смертельного ДТП.

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Утром 18 мая на региональной автодороге Лабино — Малая Трошина в Юргинском районе Тюменской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, в результате опрокидывания легковушки погиб ее 50-летний водитель. «Трагедия произошла сегодня утром на 5-м километре региональной автодороги Лабино — Малая Трошина в Юргинском районе Тюменской области. Здесь опрокинулся автомобиль ВАЗ 21140, 50-летний водитель не справился с управлением машины. Предварительно, водитель не был пристегнут ремнем безопасности и в результате ДТП от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства. В Госавтоинспекции подчеркнули, что на данный момент все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. К изучению происшествия подключилась прокуратура района. В ведомстве организовали проверку по факту смертельного ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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