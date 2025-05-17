17 мая 2025

Упал, пробив голову»: в Челябинске детсадовца увезла из парка реанимация

Ребенок серьезно травмировался из-за сломанной детской площадки в Копейске
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее жители Копейска жаловались на неисправность площадки
Ранее жители Копейска жаловались на неисправность площадки Фото:

Трехлетний ребенок серьезно травмировался в парке Победы города Копейска Челябинской области. Детсадовец упал из-за неисправной конструкции на детской площадке, с места происшествия его забрала реанимация. Соответствующую информацию очевидцы опубликовали в местных интернет-сообществах.

«Ребенок серьезно травмировался из-за сломанной детской площадки. Малыш лазил сверху, на одной полосе препятствий не оказалось деревяшки, из-за чего ребенок упал с двухметровой высоты вниз головой. Его забрала реанимация», — уточняется в telegram-канале «Копейск (В )Теме — Новости». 

По факту инцидента прокуратура региона организовала проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ребенка осмотрели в медицинском учреждении и направили домой на амбулаторное лечение, уточнили в ведомстве.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности при эксплуатации игрового оборудования. В случае выявления нарушений закона, будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в telegram-канале надзорного ведомства.

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Трехлетний ребенок серьезно травмировался в парке Победы города Копейска Челябинской области. Детсадовец упал из-за неисправной конструкции на детской площадке, с места происшествия его забрала реанимация. Соответствующую информацию очевидцы опубликовали в местных интернет-сообществах. «Ребенок серьезно травмировался из-за сломанной детской площадки. Малыш лазил сверху, на одной полосе препятствий не оказалось деревяшки, из-за чего ребенок упал с двухметровой высоты вниз головой. Его забрала реанимация», — уточняется в telegram-канале «Копейск (В )Теме — Новости».  По факту инцидента прокуратура региона организовала проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ребенка осмотрели в медицинском учреждении и направили домой на амбулаторное лечение, уточнили в ведомстве. «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности при эксплуатации игрового оборудования. В случае выявления нарушений закона, будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в telegram-канале надзорного ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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