Упал, пробив голову»: в Челябинске детсадовца увезла из парка реанимация

Трехлетний ребенок серьезно травмировался в парке Победы города Копейска Челябинской области. Детсадовец упал из-за неисправной конструкции на детской площадке, с места происшествия его забрала реанимация. Соответствующую информацию очевидцы опубликовали в местных интернет-сообществах.
«Ребенок серьезно травмировался из-за сломанной детской площадки. Малыш лазил сверху, на одной полосе препятствий не оказалось деревяшки, из-за чего ребенок упал с двухметровой высоты вниз головой. Его забрала реанимация», — уточняется в telegram-канале «Копейск (В )Теме — Новости».
По факту инцидента прокуратура региона организовала проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ребенка осмотрели в медицинском учреждении и направили домой на амбулаторное лечение, уточнили в ведомстве.
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности при эксплуатации игрового оборудования. В случае выявления нарушений закона, будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в telegram-канале надзорного ведомства.
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