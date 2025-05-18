18 мая 2025

Симион признал поражение на выборах главы Румынии

© Служба новостей «URA.RU»
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Симион — главный фаворит первого тура поздравил своего соперника
Симион — главный фаворит первого тура поздравил своего соперника Фото:

Джеордже Симион, глава оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR), официально признал поражение на президентских выборах и поздравил победителя — действующего мэра Бухареста Никушора Дана. Он написал об этом на своей странице в соцсетях. 

«Мы были одни против всех. Я горжусь вами и поздравляю своего соперника с победой», — написал Симион в Facebook (заблокирован и запрещен в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Несмотря на «горький вкус поражения», политик пообещал и дальше отстаивать интересы румынского общества.

По данным ЦИК Румынии после обработки 98% бюллетеней, Дан набрал 54,26% голосов против 45,74% у Симиона. Официальные результаты выборов будут объявлены в ближайшие дни после завершения подсчета всех голосов.

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Джеордже Симион, глава оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR), официально признал поражение на президентских выборах и поздравил победителя — действующего мэра Бухареста Никушора Дана. Он написал об этом на своей странице в соцсетях.  «Мы были одни против всех. Я горжусь вами и поздравляю своего соперника с победой», — написал Симион в Facebook (заблокирован и запрещен в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Несмотря на «горький вкус поражения», политик пообещал и дальше отстаивать интересы румынского общества. По данным ЦИК Румынии после обработки 98% бюллетеней, Дан набрал 54,26% голосов против 45,74% у Симиона. Официальные результаты выборов будут объявлены в ближайшие дни после завершения подсчета всех голосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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