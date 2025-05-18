Симион признал поражение на выборах главы Румынии

Джеордже Симион, глава оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR), официально признал поражение на президентских выборах и поздравил победителя — действующего мэра Бухареста Никушора Дана. Он написал об этом на своей странице в соцсетях.
«Мы были одни против всех. Я горжусь вами и поздравляю своего соперника с победой», — написал Симион в Facebook (заблокирован и запрещен в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Несмотря на «горький вкус поражения», политик пообещал и дальше отстаивать интересы румынского общества.
По данным ЦИК Румынии после обработки 98% бюллетеней, Дан набрал 54,26% голосов против 45,74% у Симиона. Официальные результаты выборов будут объявлены в ближайшие дни после завершения подсчета всех голосов.
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