Россия ведет переговоры о возобновлении полетов в другие страны

Росавиация ведет активные переговоры с властями различных стран о возобновлении международных перелетов для российских авиакомпаний. Об этом сообщил глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров.
«Совместная работа с МИДом, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», — заявил Ядров в рамках форума HeliRussia 2025.
Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал о планах привлечь более 124 миллиардов рублей внебюджетных средств для модернизации 28 аэродромных комплексов в России к 2030 году. Эти меры направлены на комплексное развитие авиационной отрасли, что связано с ростом пассажиропотока и усилиями властей по сдерживанию цен на авиабилеты. Модернизация инфраструктуры и восстановление международных рейсов рассматриваются как часть общей стратегии по развитию авиасообщения.
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