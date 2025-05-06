Росавиация потребовала 124 млрд рублей на реконструкцию аэродромов в России

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) планирует привлечь более 124 миллиардов рублей из внебюджетных источников на модернизацию 28 аэродромных комплексов на территории России к 2030 году. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.
"В реконструкцию 28 аэродромов планируется привлечь более 124 миллиардов рублей внебюджетного финансирования, что составляет 45% от стоимости реконструкции этих аэродромов", — рассказал Ядров в ходе совещания по вопросу о развитии аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры в РФ. Он также сообщил о подготовленных поправках к Воздушному кодексу, предусматривающих введение отдельного инфраструктурного сбора, а также изменениях в законодательство о концессионных соглашениях.
По словам Ядрова, Росавиация совместно с Министерством экономического развития разработали дифференцированный механизм привлечения внебюджетных инвестиций в зависимости от объема пассажирских перевозок. В частности, для аэродромов с высоким пассажиропотоком доля федеральных вложений будет значительно ниже, чем для объектов с небольшим числом пассажиров.
Вопрос модернизации аэродромной инфраструктуры тесно связан с усилиями властей по сдерживанию роста цен на авиабилеты, особенно в преддверии сезона отпусков. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил усилить контроль за ценообразованием на авиаперевозки, а крупнейшие авиакомпании согласовали с ФАС принципы тарифной политики и льготные программы для пассажиров. Рост пассажиропотока требует комплексного обновления авиационной отрасли, что включает не только регулирование цен, но и инвестиции в инфраструктуру.
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