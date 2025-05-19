Суд в Перми определился с судьбой бара, на заборе которого погибла девушка

Бар «Пиво и мясо» на заборе рядом с которым нашли тело девушки, будет закрыт на 90 суток. Решение ограничить работу заведения принял в понедельник, 19 мая, Кировский районный суд Перми, рассказали URA.RU в суде.
«Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком до 90 суток»,- сообщили агентству в суде. С ходатайством о приостановлении деятельности бара «Пиво и мясо» в суд обратился Роспотребнадзор. На минувшей неделе в заведении проводилась проверка, в ходе которой были обнаружены многочисленные нарушения санитарных норм и требований. Видеозапись проведения проверки продемонстрировали участникам судебного заседания была продемонстрирована
«У вас давно в таком состоянии находится кафе? С 2019 года вы работаете», — поинтересовалась у владельца заведения Мубариза Гусейнова по итогам просмотра видеозаписи судья Евгения Сирина. И следом попросила собственника уточнить, когда последний раз Роспотребнадзор проводил проверку в заведении. На что предприниматель ответил: «Два года назад». После этого он заверил суд, что все выявленные нарушения будут устранены в течение ближайшего месяца. На обжалование постановления суда у предпринимателя есть 10 дней.
В Перми в ночь на 11 мая при загадочных обстоятельствах погибла девушка. Ее тело было обнаружено висящем на пиках забора возле бара «Пиво и мясо». Пермячка пришла в увеселительное заведение отдохнуть с подругой. Позднее в теле погибшей обнаружили смертельную дозу алкоголя. Сейчас следствие рассматривает несколько версий произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Прощание с погибшей прошло 15 мая в ее родном селе Мокино Пермского края. URA.RU подробно рассказывало о том, как оно проходило.
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