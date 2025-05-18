Варяг увел контракт из-под носа у любимчика тюменских властей

Компания из Воронежа получила госконтракт на содержание участка трассы «Тюмень — Екатеринбург», уведя прибыль из-под носа «карманного» подрядчика тюменских властей. Контракт заключен по итогам торгов, которые были частью пакета из четырех закупок. Остальные три выиграло АО «ТОДЭП», гласят документы, которые есть в распоряжении URA.RU.
«„Заключен контракт между Федеральным дорожным агентством и АО „Дороги Черноземья“. Объект контракта — содержание участка автомобильной дороги Р-351 „Екатеринбург — Тюмень“ в Тюменской области и искусственных сооружений на ней. Стоимость контракта — 190,8 миллионов рублей“, — гласит контракт.
Известно, что акционерами «Дорог Черноземья» на паритетных правах до 2021 года владели две московские компании: ООО «Дорога» и АО «Донаэродорстрой». В августе 2021 года обе компании вышли из состава учредителей. Данные новых учредителей в ЕГРЮЛ отсутствуют.
В портфеле компании — более 50 отработанных контрактов в Воронежской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Свердловской областях. Контракт с Федеральным дорожным агентством стал первым для компании в Тюменской области.
По итогам 2024 финансового года компания заработала чуть более полумиллиарда рублей. При этом рентабельность АО «Дороги Черноземья» не превышает 7,8% при средней по отрасли в 10,7%.
Как ранее сообщало URA.RU, нашествие варягов в регион началось в январе. Контракт на строительство школы в тюменском селе получила фирма из Москвы.
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