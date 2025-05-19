Паслер решил не отчитываться перед депутатами за экс-губернатора Куйвашева

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Выставки «Металлообработка. Сварка» и «Металлургия. Литмаш. Металлоконструкции» в Экспо. Екатеринбург, шмыков алексей, климов сергей
На Алексея Шмыкова возложена важная миссия Фото:

Представлять доклад о работе свердловского губернатора за 2024 год заксобранию будет первый заместитель Алексей Шмыков. По данным URA.RU, это личное решение врио главы региона Дениса Паслера, который, вероятно, посчитал неправильным рассказывать о том, к чему он не имеет отношения.

При этом, отметил осведомленный источник агентства, Паслер планирует присутствовать в зале и будет готов отвечать на вопросы депутатов — о своих планах на ближайшее время. Паслер занял пост врио губернатора Свердловской области, сменив Евгения Куйвашева, по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 26 марта.

Отчет губернатора перед заксобранием о работе за год — традиционная процедура. В 2024-м презентация доклада у Куйвашева заняла 24 минуты, еще полчаса он отвечал на вопросы депутатов, в том числе те, которых в плане не было. Обычно темы, которые планируют поднимать партийные фракции, главе региона перед выступлением показывают.

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Представлять доклад о работе свердловского губернатора за 2024 год заксобранию будет первый заместитель Алексей Шмыков. По данным URA.RU, это личное решение врио главы региона Дениса Паслера, который, вероятно, посчитал неправильным рассказывать о том, к чему он не имеет отношения. При этом, отметил осведомленный источник агентства, Паслер планирует присутствовать в зале и будет готов отвечать на вопросы депутатов — о своих планах на ближайшее время. Паслер занял пост врио губернатора Свердловской области, сменив Евгения Куйвашева, по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 26 марта. Отчет губернатора перед заксобранием о работе за год — традиционная процедура. В 2024-м презентация доклада у Куйвашева заняла 24 минуты, еще полчаса он отвечал на вопросы депутатов, в том числе те, которых в плане не было. Обычно темы, которые планируют поднимать партийные фракции, главе региона перед выступлением показывают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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