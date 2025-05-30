Свердловских врачей готовы переодеть в знаменитый бренд. Фото

Сотрудники свердловских больниц будут носить форму от Bosco

31 мая 2025 в 08:50 Размер текста - 17 +

Привычные белые халаты уступят место более современной и практичной медицинской одежде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудников свердловских больниц могут переодеть в новую форму — от знаменитой на всю Россию фирмы Bosco (долгое время одевала спортивные сборные России). Об этом URA.RU сообщил инсайдер. Представители компании отчасти подтвердили агентству эту информацию. А в региональном минздраве подчеркнули, что вопрос не является приоритетным, но будет рассмотрен в плановом порядке. Слухи о единой и новой форме среди врачей ходят давно. Инсайдеры сразу из нескольких больниц сообщили, что с сотрудников сняли мерки и пообещали обновки. По некоторым данным, идея принадлежит новой главе областного минздрава Татьяне Савиновой, которая уже проводила аналогичную реформу на прежнем месте работы в Оренбуржье. «Оренбургские врачи носят одежду от Bosco. Свердловские будут носить такую же», — утверждает один из источников агентства. То, что оренбургские врачи трудятся в Bosco, ни для кого не секрет: эта информация есть в открытых источниках. Например, полтора года назад на страничке горбольницы Орска во «ВКонтакте» была такая новость: «Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова вышла с предложением к главным врачам медицинских учреждений Оренбургской области одеть медицинский персонал в красивую, удобную, современную и выделяющуюся форму. Ряд больниц такую инициативу поддержали, а на востоке региона городская больница Орска стала единственной, кто приобрел новую форму фирмы Bosco для своих сотрудников». В одежде знаменитого бренда российские спортсмены выступали на восьми Олимпиадах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предполагается, что новая форма будет отличаться по цветам: серое санитаркам, розовое медсестрам и синее врачам — для удобства пациентов. По крайней мере, так сделали в Оренбургской области. К примеру, в орской больнице закупили 1263 изделия (351 комплект) на сумму 2,8 млн рублей. Таким образом каждый комплект обошелся примерно в восемь тысяч рублей. Куплена одежда была на средства больницы. «Мы многие регионы одеваем, например, наше московское здравоохранение очень-очень давно одеваем. В нашей форме также ходят в Оренбургской, Тульской областях, на Ямале. Мы смело шагаем по всей стране и очень надеемся, что доберемся до вас. Сейчас все на стадии разработки, думаем, вы через руководителей [минздрава] все это узнаете. Такие вопросы решаются через минздрав», — прокомментировали информацию в ООО «Мануфактуры Боско». Представители компании также подчеркнули, что медицинская форма их фирмы отличается не только красотой, но и качеством материалов и самого пошива. «Исключительно положительные отзывы. Даже иногда звонят врачи и просят дополнительную форму», — добавили в компании. Сумму намечающегося контракта фирмы со свердловским минздравом там не раскрыли. В пресс-службе регионального минздрава не подтвердили, но и не опровергли информацию о возможной реформе с одеждой. «Вопрос единообразной формы для медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Свердловской области будет рассмотрен в плановом порядке. В настоящее время введение единого дизайна формы не является внеочередной задачей министерства здравоохранения Свердловской области», — отметили представители структуры. Примерно такую форму будут носить и свердловские медики. Она может отличаться от оренбургской некоторыми нюансами, сообщили в «Мануфактурах Боско» Фото: ГАУЗ «ГБ» г. Орска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудников свердловских больниц могут переодеть в новую форму — от знаменитой на всю Россию фирмы Bosco (долгое время одевала спортивные сборные России). Об этом URA.RU сообщил инсайдер. Представители компании отчасти подтвердили агентству эту информацию. А в региональном минздраве подчеркнули, что вопрос не является приоритетным, но будет рассмотрен в плановом порядке. Слухи о единой и новой форме среди врачей ходят давно. Инсайдеры сразу из нескольких больниц сообщили, что с сотрудников сняли мерки и пообещали обновки. По некоторым данным, идея принадлежит новой главе областного минздрава Татьяне Савиновой, которая уже проводила аналогичную реформу на прежнем месте работы в Оренбуржье. «Оренбургские врачи носят одежду от Bosco. Свердловские будут носить такую же», — утверждает один из источников агентства. То, что оренбургские врачи трудятся в Bosco, ни для кого не секрет: эта информация есть в открытых источниках. Например, полтора года назад на страничке горбольницы Орска во «ВКонтакте» была такая новость: «Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова вышла с предложением к главным врачам медицинских учреждений Оренбургской области одеть медицинский персонал в красивую, удобную, современную и выделяющуюся форму. Ряд больниц такую инициативу поддержали, а на востоке региона городская больница Орска стала единственной, кто приобрел новую форму фирмы Bosco для своих сотрудников». Предполагается, что новая форма будет отличаться по цветам: серое санитаркам, розовое медсестрам и синее врачам — для удобства пациентов. По крайней мере, так сделали в Оренбургской области. К примеру, в орской больнице закупили 1263 изделия (351 комплект) на сумму 2,8 млн рублей. Таким образом каждый комплект обошелся примерно в восемь тысяч рублей. Куплена одежда была на средства больницы. «Мы многие регионы одеваем, например, наше московское здравоохранение очень-очень давно одеваем. В нашей форме также ходят в Оренбургской, Тульской областях, на Ямале. Мы смело шагаем по всей стране и очень надеемся, что доберемся до вас. Сейчас все на стадии разработки, думаем, вы через руководителей [минздрава] все это узнаете. Такие вопросы решаются через минздрав», — прокомментировали информацию в ООО «Мануфактуры Боско». Представители компании также подчеркнули, что медицинская форма их фирмы отличается не только красотой, но и качеством материалов и самого пошива. «Исключительно положительные отзывы. Даже иногда звонят врачи и просят дополнительную форму», — добавили в компании. Сумму намечающегося контракта фирмы со свердловским минздравом там не раскрыли. В пресс-службе регионального минздрава не подтвердили, но и не опровергли информацию о возможной реформе с одеждой. «Вопрос единообразной формы для медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Свердловской области будет рассмотрен в плановом порядке. В настоящее время введение единого дизайна формы не является внеочередной задачей министерства здравоохранения Свердловской области», — отметили представители структуры.