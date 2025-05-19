В Екатеринбурге выбрали эскиз памятника Борису Рыжему. Фото

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Памятник Борису Рыжему поставят в районе, в котором он родился
Памятник Борису Рыжему поставят в районе, в котором он родился Фото:

Мэрия Екатеринбурга выбрала эскиз памятника поэту Борису Рыжему — лучшей признана работа, выполненная Иваном Дубровиным. Итоги голосования были подведены на территории креативного кластера «Домна», сообщает корреспондент URA.RU.

На суд жюри представили 23 работы, среди участников — художники, дизайнеры и архитекторы из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Уфы, Санкт-Петербурга и Москвы. В конкурсной комиссии в креативном кластере «Домна» находились заместители мэра города Марина Фадеева, Рустам Галямов и Сергей Плахотин.

Скульптуру победителя установят на Вторчермете. Она появится в новом сквере имени Бориса Рыжего в родном районе поэта.

Фото:

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Мэрия Екатеринбурга выбрала эскиз памятника поэту Борису Рыжему — лучшей признана работа, выполненная Иваном Дубровиным. Итоги голосования были подведены на территории креативного кластера «Домна», сообщает корреспондент URA.RU. На суд жюри представили 23 работы, среди участников — художники, дизайнеры и архитекторы из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Уфы, Санкт-Петербурга и Москвы. В конкурсной комиссии в креативном кластере «Домна» находились заместители мэра города Марина Фадеева, Рустам Галямов и Сергей Плахотин. Скульптуру победителя установят на Вторчермете. Она появится в новом сквере имени Бориса Рыжего в родном районе поэта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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