В самом скандальном городе ХМАО — Пыть-Яхе — начались выборы мэра. Первый этап завершен, комиссия отсеяла трех из пяти кандидатов, сообщает инсайдер URA.RU. Из двух финалистов нового градоначальника выберут мэра депутаты.
«Гордуме предстоит определиться между югорским парламентарием Сергеем Елишевым и консультантом окружного заксобрания Антоном Тимошенко. Окружные власти поддерживают кандидатуру Елишева. Тимошенко считается его техником», — отмечает инсайдер.
Оперативно получить комментарий городских властей на момент публикации новости не удалось. Ответ ожидается.
Предыдущий градоначальник Пыть-Яха Дмитрий Горбунов проработал в должности всего 1,5 года. Он досрочно сложил полномочия во время визита в город губернатора ХМАО Руслана Кухарука.
Ранее URA.RU публиковало список кандидатов на пост мэра. Всего было зарегистрировано пять человек.
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