Япония позовет Россию на церемонию памяти в Нагасаки

Япония пригласила на ежегодную церемонию памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки все страны и регионы, имеющие дипломатические представительства в Японии. Это решение следует примеру Хиросимы, где ранее было объявлено о рассылке уведомлений о церемонии всем государствам, включая Россию и Белоруссию. Об этом намерении официально сообщила администрация японского города Нагасаки.
«Мы планируем отправить приглашения всем странам и регионам, которые имеют иностранные дипломатические представительства в Японии», — ответили в администрации Нагасаки РИА Новости. Вместо официальных приглашений будет рассылаться уведомление о дате и целях церемонии, что позволит странам самостоятельно принять решение об участии. Администрация Нагасаки уточнила, что для стран и регионов с представительствами ООН будет отправлено отдельное информационное письмо с просьбой посетить город и принять участие в памятной церемонии. Рассылка уведомлений традиционно происходит в конце мая — начале июня.
Траурные церемонии в память о жертвах атомных бомбардировок проходят ежегодно: 6 августа в Хиросиме и 9 августа в Нагасаки. С 2022 года послы России и Белоруссии не получали приглашения на эти мероприятия из-за конфликта на Украине. В прошлом году приглашения не были направлены представителям Палестины — Япония официально не признает Палестину государством. В 2024 году Нагасаки не пригласил также Израиль из-за ситуации в секторе Газа, тогда как Хиросима, напротив, направила приглашение, что вызвало общественную дискуссию о двойных стандартах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.