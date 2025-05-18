18 мая 2025

Житель ХМАО угрожал расправой судье, лишившей его водительских прав

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанину грозит уголовная ответственность за угрозы судье
Югорчанину грозит уголовная ответственность за угрозы судье Фото:

Житель Сургута угрожал расправой судье, лишившей его водительских прав. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Мужчина, будучи недовольным решением суда, из мести к судье за исполнение обязанностей по отправлению правосудия, высказал в его адрес угрозу причинения вреда здоровью», — сообщает надзорное ведомство. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

В декабре 2024 года судья Сургутского районного суда рассмотрела жалобу 27-летнего подсудимого на решение мирового судьи о лишении его водительских прав и оставила ее без удовлетворения. Югорчанин остался недоволен результатом и пообещал расправиться с судьей. Теперь ему грозит уголовная ответственность. Максимальная санкция по этой статье штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет.

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Житель Сургута угрожал расправой судье, лишившей его водительских прав. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Мужчина, будучи недовольным решением суда, из мести к судье за исполнение обязанностей по отправлению правосудия, высказал в его адрес угрозу причинения вреда здоровью», — сообщает надзорное ведомство. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд. В декабре 2024 года судья Сургутского районного суда рассмотрела жалобу 27-летнего подсудимого на решение мирового судьи о лишении его водительских прав и оставила ее без удовлетворения. Югорчанин остался недоволен результатом и пообещал расправиться с судьей. Теперь ему грозит уголовная ответственность. Максимальная санкция по этой статье штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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