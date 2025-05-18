Житель ХМАО угрожал расправой судье, лишившей его водительских прав

Житель Сургута угрожал расправой судье, лишившей его водительских прав. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Мужчина, будучи недовольным решением суда, из мести к судье за исполнение обязанностей по отправлению правосудия, высказал в его адрес угрозу причинения вреда здоровью», — сообщает надзорное ведомство. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.
В декабре 2024 года судья Сургутского районного суда рассмотрела жалобу 27-летнего подсудимого на решение мирового судьи о лишении его водительских прав и оставила ее без удовлетворения. Югорчанин остался недоволен результатом и пообещал расправиться с судьей. Теперь ему грозит уголовная ответственность. Максимальная санкция по этой статье штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет.
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