18 мая 2025

Полиция опровергла аварию под Пермью, где якобы заживо сгорели пять человек

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Распространяемая в соцсетях информация о ДТП оказалась недостоверной
Распространяемая в соцсетях информация о ДТП оказалась недостоверной Фото:

В Пермском крае за последние сутки не регистрировалось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли пять человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого полицейского главка, комментируя видео, которое распространяется в соцсетях.

«На территории Пермского края данное дорожно-транспортное происшествие [в котором погибли пять человек] не зарегистрировано», — отметили в ГУ МВД по Прикамью. В службе краевого центра спасения агентству сообщали что «за последние сутки выезда спасателей на подобные ДТП не было».

Ранее telegram-канал «Пермь 360°» опубликовал видеоролик с автоаварией, произошедшей под Пермью. В посте утверждается, что автомобиль Geely Emgrand угодил под фуру. ДТП устроил молодой человек. В момент аварии в салоне якобы находились пять человек. Информация о подобном ДТП, которое произошло в других регионах России, распространяется и в других telegram-каналах.

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В Пермском крае за последние сутки не регистрировалось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли пять человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого полицейского главка, комментируя видео, которое распространяется в соцсетях. «На территории Пермского края данное дорожно-транспортное происшествие [в котором погибли пять человек] не зарегистрировано», — отметили в ГУ МВД по Прикамью. В службе краевого центра спасения агентству сообщали что «за последние сутки выезда спасателей на подобные ДТП не было». Ранее telegram-канал «Пермь 360°» опубликовал видеоролик с автоаварией, произошедшей под Пермью. В посте утверждается, что автомобиль Geely Emgrand угодил под фуру. ДТП устроил молодой человек. В момент аварии в салоне якобы находились пять человек. Информация о подобном ДТП, которое произошло в других регионах России, распространяется и в других telegram-каналах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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