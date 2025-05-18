Полиция опровергла аварию под Пермью, где якобы заживо сгорели пять человек

В Пермском крае за последние сутки не регистрировалось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли пять человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого полицейского главка, комментируя видео, которое распространяется в соцсетях.
«На территории Пермского края данное дорожно-транспортное происшествие [в котором погибли пять человек] не зарегистрировано», — отметили в ГУ МВД по Прикамью. В службе краевого центра спасения агентству сообщали что «за последние сутки выезда спасателей на подобные ДТП не было».
Ранее telegram-канал «Пермь 360°» опубликовал видеоролик с автоаварией, произошедшей под Пермью. В посте утверждается, что автомобиль Geely Emgrand угодил под фуру. ДТП устроил молодой человек. В момент аварии в салоне якобы находились пять человек. Информация о подобном ДТП, которое произошло в других регионах России, распространяется и в других telegram-каналах.
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