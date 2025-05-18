Огонь, по данным паблика, унес жизни троих девушек и двоих парней
Недалеко от Перми произошла авария. В ней заживо сгорело пять человек.
«По предварительной информации, водитель (парень 2004 года рождения) Geely Emgrand устроил уличные гонки, но на высокой скорости потерял управление и попал под колеса фуры. Машина загорелась и вскоре взорвалась», — сообщает telegram-канал «Пермь 360°».
В салоне, по данным паблика, находились трое девушек и двое парней. Все они погибли. Якобы молодые люди вели прямую трансляцию гонки.
URA.RU направило запросы в Минздрав Пермского края и в Госавтоинспекцию. Ответы на них ожидаются.
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