18 мая 2025

Недалеко от Перми произошла авария, в которой сгорело 5 человек. Видео

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Огонь, по данным паблика, унес жизни троих девушек и двоих парней
Огонь, по данным паблика, унес жизни троих девушек и двоих парней Фото:

Недалеко от Перми произошла авария. В ней заживо сгорело пять человек. 

«По предварительной информации, водитель (парень 2004 года рождения) Geely Emgrand устроил уличные гонки, но на высокой скорости потерял управление и попал под колеса фуры. Машина загорелась и вскоре взорвалась», — сообщает telegram-канал «Пермь 360°». 

В салоне, по данным паблика, находились трое девушек и двое парней. Все они погибли. Якобы молодые люди вели прямую трансляцию гонки. 

URA.RU направило запросы в Минздрав Пермского края и в Госавтоинспекцию. Ответы на них ожидаются. 

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Недалеко от Перми произошла авария. В ней заживо сгорело пять человек.  «По предварительной информации, водитель (парень 2004 года рождения) Geely Emgrand устроил уличные гонки, но на высокой скорости потерял управление и попал под колеса фуры. Машина загорелась и вскоре взорвалась», — сообщает telegram-канал «Пермь 360°».  В салоне, по данным паблика, находились трое девушек и двое парней. Все они погибли. Якобы молодые люди вели прямую трансляцию гонки.  URA.RU направило запросы в Минздрав Пермского края и в Госавтоинспекцию. Ответы на них ожидаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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