Партию из 379 килограммов живых дождевых червей, выращенных на предприятии Екатеринбурга, отправили в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
Дождевые черви, отправленные в Эмираты, используются для повышения плодородия почвы. Они перерабатывают органические остатки в специальный компост, который содержит азот, фосфор и калий, а также различные микроэлементы, необходимые для роста растений.
Отмечается также, что черви улучшают состав грунта. «В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора нарушений не выявлено», — говорится в сообщении.
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