Сотни килограммов червей отправили в ОАЭ из Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождевые черви перерабатывают землю в специальный компост
Дождевые черви перерабатывают землю в специальный компост Фото:

Партию из 379 килограммов живых дождевых червей, выращенных на предприятии Екатеринбурга, отправили в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Дождевые черви, отправленные в Эмираты, используются для повышения плодородия почвы. Они перерабатывают органические остатки в специальный компост, который содержит азот, фосфор и калий, а также различные микроэлементы, необходимые для роста растений.

Отмечается также, что черви улучшают состав грунта. «В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора нарушений не выявлено», — говорится в сообщении.

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Партию из 379 килограммов живых дождевых червей, выращенных на предприятии Екатеринбурга, отправили в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. Дождевые черви, отправленные в Эмираты, используются для повышения плодородия почвы. Они перерабатывают органические остатки в специальный компост, который содержит азот, фосфор и калий, а также различные микроэлементы, необходимые для роста растений. Отмечается также, что черви улучшают состав грунта. «В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора нарушений не выявлено», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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