Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп проведут разговор по телефону в 17:00 по московскому времени 19 мая. В CNN заявили, что этот разговор будет иметь решающее значение. По сообщениям Трампа, разговор будет строиться вокруг обсуждения ситуации на Украине и двухсторонних торговых отношений РФ и Штатов. В Киеве опасаются, что два лидера разработают собственный мирный план по урегулированию украинского конфликта. О том, как проходит подготовка к телефонному разговору Путина и Трампа, в каких условиях он пройдет и о чем два президента будут говорить — в прямой трансляции URA.RU.
15:24 В CNN заявили, что телефонный разговор Путина и Трампа будет иметь решающее значение. Там отметили, что Европа и Украина в конечном чете будут делать то, что им скажут. По сообщениям журналистов, больше всего Киев опасается, что два лидера продумают мирный план по телефону без его участия.
15:09 Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа, однако отметил, что лидеры созвонятся в 17:00 по Москве
15:08 Трамп анонсировал переговоры с Путиным по телефону в 10:00 по Вашингтону (19:00 по Москве). По его словам, разговор будет строиться вокруг Украины и двусторонних торговых отношений
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