Разговоры об Украине, Черном море и налаживании отношений — сколько раз созванивались Путин и Трамп

Президент США Дональд Трамп анонсировал очередной телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным 19 мая. Ранее они провели не менее двух бесед по телефону после возвращения Трампа в Белый дом.
Во время первого, прошедшего 12 февраля и длившегося около полутора часов, обсуждались урегулирование конфликта на Украине, сотрудничество между Россией и США и обмен заключёнными, во время второго, 18 марта 2025 года, была достигнута договорённость о 30-дневном моратории на удары по энергетическим объектам. О чем конкретно говорили Путин и Трамп во время двух телефонных разговоров, что известно о грядущем, и когда лидеры встречались лично — в материале URA.RU.
Телефонный разговор 12 февраля
Содержание разговора
Лидеры двух государств обсудили вопросы, касающиеся обмена осужденными гражданами между Россией и Соединенными Штатами. В ходе беседы особое внимание было уделено урегулированию конфликта на Украине.
Трамп выступил за скорейшее прекращение боевых действий и поиск решения посредством дипломатических усилий. Путин, в свою очередь, подчеркнул важность устранения коренных причин противостояния и согласился с американским коллегой в том, что долгосрочный мир возможен лишь на пути переговоров.
Глава РФ также поддержал ключевое предложение президента США о необходимости развития сотрудничества между двумя странами. В ходе переговоров были затронуты вопросы ближневосточного урегулирования, обсуждалась ситуация вокруг иранской ядерной программы, а также состояние двусторонних российско-американских экономических отношений.
Путин пригласил Трампа посетить Москву и выразил готовность принять на российской территории американских официальных лиц для обсуждения тем, представляющих взаимный интерес, включая украинское направление. Собеседники договорились поддерживать регулярные личные контакты и рассмотреть возможность проведения двусторонних встреч в дальнейшем.
Оценка Трампа
Сразу после разговора американский президент охарактеризовал его как «крайне результативный». Подводя итог первым официальным переговорам, Трамп отметил, что стороны достигли договоренности о развитии тесного взаимодействия, в рамках которого планируется проведение последующих встреч как на территории России, так и в Соединенных Штатах. Трамп также анонсировал проведение новых телефонных консультаций с российским президентом.
В ходе общения с представителями прессы экс-президент США сделал ряд заявлений по украинской тематике, обозначив ключевые позиции в предстоящих переговорах. В частности, Трамп выразил сомнение в возможности возвращения Украины к границам образца 2014 года, а также поддержал идею отказа от предоставления стране членства в НАТО. Кроме того, он подчеркнул, что на Украине рано или поздно потребуется проведение выборов, и выразил намерение вести прямой диалог с Владимиром Путиным. Вместе с тем Трамп допустил вероятность того, что Украина сможет вернуть часть утраченных территорий.
Телефонный разговор 18 марта
Главы государств продолжили обстоятельный диалог, посвященный развитию ситуации вокруг урегулирования украинского конфликта. Путин выразил признательность Трампу за его стремление внести вклад в достижение общей цели — прекращение вооруженного противостояния и сокращение человеческих жертв.
Подтверждая приверженность принципам мирного разрешения конфликта, российский лидер заявил о готовности к совместной с Соединенными Штатами детальной проработке вариантов урегулирования. По его словам, такое решение должно быть всесторонним, стабильным и долгосрочным, при этом учитывать необходимость устранения коренных причин кризиса и обеспечение законных интересов России в сфере безопасности.
В ходе обсуждения инициативы о введении 30-дневного перемирия российская сторона обозначила ряд ключевых условий. Были также отмечены серьезные угрозы, связанные с отсутствием надежности со стороны киевских властей, неоднократно нарушавших ранее достигнутые договоренности. Дополнительно внимание было уделено случаям террористических акций, совершенных украинскими формированиями против мирных жителей Курской области. Особо подчеркивалось, что важнейшим предварительным условием для предотвращения дальнейшей эскалации и продвижения к политико-дипломатическому урегулированию является полное прекращение поставок военной помощи и разведывательных данных Украине со стороны иностранных государств.
Было достигнуто соглашение о начале дополнительных консультаций для уточнения деталей плана по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Стороны подтвердили намерение продолжить работу по мирному урегулированию украинского кризиса в двустороннем формате.
Путин и Трамп затронули также ряд вопросов международной повестки, включая обстановку на Ближнем Востоке и в районе Красного моря. Было заявлено о готовности к совместным усилиям по стабилизации ситуации в кризисных регионах, укреплению сотрудничества в сфере нераспространения ядерного оружия и обеспечения глобальной безопасности. Такой подход, как считают лидеры, будет способствовать улучшению общего климата в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. В качестве позитивного примера было отмечено согласованное голосование по резолюции по Украине в рамках ООН.
Обе стороны подтвердили заинтересованность в нормализации двустороннего диалога, исходя из особой ответственности России и США за поддержание международной безопасности и стабильности. В данном контексте обсуждался широкий спектр возможных направлений сотрудничества, в том числе перспективы развития взаимовыгодных связей в экономической и энергетической сферах.
Трамп поддержал инициативу Путина провести хоккейные матчи между сборными российских и американских игроков Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги на территории обеих стран. Главы государств договорились поддерживать регулярные контакты по всем обсуждавшимся вопросам.
Возможный разговор 19 марта
Телефонный разговор Путина и Трампа состоится 19 мая. Сначала об этом сообщил американский президент, потом эту информацию подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Спецпредставитель Стив Уиткофф заявил, что США возлагают на этот разговор большие надежды — по их мнению, он станет значимым шагом для урегулирования международных разногласий.
Личные встречи Путина и Трампа
Путин несколько раз лично встречался с Трампом во время его первого президентского срока:
- Первый: 7 июля 2017 года — на полях саммита G20 в Гамбурге, это произошло после почти трехчасового разговора по телефону;
- Второй: 10 ноября 2017 года — краткие контакты «на ногах» на саммите АТЭС в Дананге;
- Третий: 16 июля 2018 года — первая и единственная полноформатная встреча в Хельсинки, их переговоры за закрытыми дверьми длились более двух часов. Путин позже заявил, что лидеры остались довольны встречей и хорошо поговорили друг с другом;
- Четвертый: 11 ноября 2018 года — на мероприятии в связи с окончанием Первой мировой войны в Париже, стороны планировали длительный разговор, однако данное намерение не осуществилось;
- Пятый: 1 декабря 2018 года — саммит G20 в Буэнос-Айресе, Трамп в последний момент отметил полномасштабную встречу, но лидеры переговорили во время ужина;
- Шестой и последний: 28 июня 2019 года — на полях саммита G20 в Осаке, встреча длилась более часа, стороны договорились о дальнейшем налаживании отношений, Путин пригласил коллегу на празднование 75-летия Победы в Москву — Трамп позитивно отреагировал на приглашение, но в итоге не приехал.
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