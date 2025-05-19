Алаудинов назвал цель СВО

Алаудинов: цель СВО — поставить на место врагов России
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Алаудинов заявил, что Россия в СВО смогла доказать слабость военного блока НАТО
Алаудинов заявил, что Россия в СВО смогла доказать слабость военного блока НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главная задача спецоперации заключается в противостоянии силам, выступающим против России. Об этом сообщил командир спецподразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Цель СВО — поставить на место всех, кто сбросив маски, озвучили свои задачи по расчленению нашего государства», — передает слова Алаудинова комбатант спецназа «Ахмат» Игорь Молотов в своем telegram-канале.

По утверждению Апти Алаудинова, российские военные намерены дать отпор тем, кто выдвигает требования по разделу России. Он также отметил, что в ходе проведения СВО страна доказала слабость Североатлантического альянса. Командир «Ахмата» подчеркнул, что завершение спецоперации должно происходить исключительно на условиях, выгодных Москве, подобное фактически приведет к прекращению существования НАТО. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что для страны предпочтительный путь для реализации целей в спецоперации — дипломатический подход. Также президент Владимир Путин заявлял, что главный результат текущих боевых действий — создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности РФ и ее граждан. 

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Главная задача спецоперации заключается в противостоянии силам, выступающим против России. Об этом сообщил командир спецподразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «Цель СВО — поставить на место всех, кто сбросив маски, озвучили свои задачи по расчленению нашего государства», — передает слова Алаудинова комбатант спецназа «Ахмат» Игорь Молотов в своем telegram-канале. По утверждению Апти Алаудинова, российские военные намерены дать отпор тем, кто выдвигает требования по разделу России. Он также отметил, что в ходе проведения СВО страна доказала слабость Североатлантического альянса. Командир «Ахмата» подчеркнул, что завершение спецоперации должно происходить исключительно на условиях, выгодных Москве, подобное фактически приведет к прекращению существования НАТО.  Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что для страны предпочтительный путь для реализации целей в спецоперации — дипломатический подход. Также президент Владимир Путин заявлял, что главный результат текущих боевых действий — создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности РФ и ее граждан. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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