На Ямале введут запрет на продажу алкоголя в день «Последнего звонка»

Розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена на территории Ямала в дни проведения церемоний «Последних звонков» в школах. Большая часть праздничных торжеств запланирована на 24 мая 2025 года, сообщают в окружном департаменте экономики.
«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования в дни проведения в общеобразовательных организациях торжественных мероприятий, посвященных завершению учебного года („Последний звонок“)», — информирует ведомство предпринимателей округа.
По данным источника, большинство мероприятий в школах округа пройдет 24 мая 2025 года. А в некоторых поселках и ранее — так, в селе Катравож Приуральского района последние звонки прозвенят для учащихся 22 мая. Департамент экономики просит предпринимателей информировать продавцов и принять меры по заблаговременному перепрограммированию (блокировке) контрольно-кассовой техники.
Ранее сообщалось, что в Салехарде определили даты проведения традиционных школьных праздников. «Последний звонок» состоится 24 мая, а выпускные балы для 11-х классов — 21 июня.
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