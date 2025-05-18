18 мая 2025

На Ямале введут запрет на продажу алкоголя в день «Последнего звонка»

© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет на продажу алкоголя будет действовать 24 мая
Запрет на продажу алкоголя будет действовать 24 мая Фото:

Розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена на территории Ямала в дни проведения церемоний «Последних звонков» в школах. Большая часть праздничных торжеств запланирована на 24 мая 2025 года, сообщают в окружном департаменте экономики.

«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования в дни проведения в общеобразовательных организациях торжественных мероприятий, посвященных завершению учебного года („Последний звонок“)», — информирует ведомство предпринимателей округа.

По данным источника, большинство мероприятий в школах округа пройдет 24 мая 2025 года. А в некоторых поселках и ранее — так, в селе Катравож Приуральского района последние звонки прозвенят для учащихся 22 мая. Департамент экономики просит предпринимателей информировать продавцов и принять меры по заблаговременному перепрограммированию (блокировке) контрольно-кассовой техники.

Ранее сообщалось, что в Салехарде определили даты проведения традиционных школьных праздников. «Последний звонок» состоится 24 мая, а выпускные балы для 11-х классов — 21 июня.

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Розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена на территории Ямала в дни проведения церемоний «Последних звонков» в школах. Большая часть праздничных торжеств запланирована на 24 мая 2025 года, сообщают в окружном департаменте экономики. «Не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования в дни проведения в общеобразовательных организациях торжественных мероприятий, посвященных завершению учебного года („Последний звонок“)», — информирует ведомство предпринимателей округа. По данным источника, большинство мероприятий в школах округа пройдет 24 мая 2025 года. А в некоторых поселках и ранее — так, в селе Катравож Приуральского района последние звонки прозвенят для учащихся 22 мая. Департамент экономики просит предпринимателей информировать продавцов и принять меры по заблаговременному перепрограммированию (блокировке) контрольно-кассовой техники. Ранее сообщалось, что в Салехарде определили даты проведения традиционных школьных праздников. «Последний звонок» состоится 24 мая, а выпускные балы для 11-х классов — 21 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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