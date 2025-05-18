Из ямальской полиции ушли начальники райотделов

В ЯНАО уже в четырех из 13 отделов внутренних дел нет постоянных руководителей. Это следует из данных официального сайта УМВД.
«В Новом Уренгое пост начальника ОМВД стал вакантным после ухода на пенсию полковника полиции Дмитрия Соловьева в конце ноября 2024 года. Временно исполняющим обязанности назначили Николая Сазонова, которого в феврале заменили на Ивана Литвиненко, переведенного из Приуральского района, где пост также стал вакантным. Райотделами Шурышкарского и Красноселькупского районов в настоящее время также руководят офицеры с приставкой врио», — следует из данных, опубликованных на сайте УМВД.
В ближайшее время может освободиться пост начальника отдела в Ямальском районе. Полковник полиции Сергей Просин, до переезда на Ямал служивший в Челябинске, готовится к переводу в другой регион, что подтверждают в ведомстве. По данным источников агентства, он получит должность в полиции ХМАО.
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