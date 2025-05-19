Спрос на грузоперевозки между Челябинском и Китаем взлетел вдвое

Спрос на грузоперевозки между Челябинском и Китаем вырос вдвое
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинцы стали активнее пользоваться услугами международной логистики
Челябинцы стали активнее пользоваться услугами международной логистики Фото:

В Челябинске в мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на грузоперевозки между Челябинском и Китаем вырос на 80%. Челябинские бизнесмены и горожане стали почти в два раза активнее пользоваться услугами международной логистики, сообщили в пресс-службе «Авито Услуг».

«Также значительный интерес среди жителей Челябинска за последний месяц вызвало направление между Челябинском и Грузией — спрос на услуги международных грузоперевозок по этому маршруту в мае 2025 года увеличился на 25% по сравнению с маем прошлого года», — сообщили в пресс-службе.

При этом наибольший интерес к международным грузоперевозкам между Грузией и Россией проявили такие регионы, как Забайкальский край — здесь интерес вырос сразу в 5 раз по сравнению с 2024 годом. В Волгограде и Новосибирске интерес к грузоперевозкам в Грузию вырос в 3,5 раза, в Воронеже — в 2,7 раза, а в Краснодаре — в 2,5 раза. Также за год удвоилось количество предложений грузоперевозок в Белоруссию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на грузоперевозки между Челябинском и Китаем вырос на 80%. Челябинские бизнесмены и горожане стали почти в два раза активнее пользоваться услугами международной логистики, сообщили в пресс-службе «Авито Услуг». «Также значительный интерес среди жителей Челябинска за последний месяц вызвало направление между Челябинском и Грузией — спрос на услуги международных грузоперевозок по этому маршруту в мае 2025 года увеличился на 25% по сравнению с маем прошлого года», — сообщили в пресс-службе. При этом наибольший интерес к международным грузоперевозкам между Грузией и Россией проявили такие регионы, как Забайкальский край — здесь интерес вырос сразу в 5 раз по сравнению с 2024 годом. В Волгограде и Новосибирске интерес к грузоперевозкам в Грузию вырос в 3,5 раза, в Воронеже — в 2,7 раза, а в Краснодаре — в 2,5 раза. Также за год удвоилось количество предложений грузоперевозок в Белоруссию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...