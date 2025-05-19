Спрос на грузоперевозки между Челябинском и Китаем взлетел вдвое

В Челябинске в мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на грузоперевозки между Челябинском и Китаем вырос на 80%. Челябинские бизнесмены и горожане стали почти в два раза активнее пользоваться услугами международной логистики, сообщили в пресс-службе «Авито Услуг».
«Также значительный интерес среди жителей Челябинска за последний месяц вызвало направление между Челябинском и Грузией — спрос на услуги международных грузоперевозок по этому маршруту в мае 2025 года увеличился на 25% по сравнению с маем прошлого года», — сообщили в пресс-службе.
При этом наибольший интерес к международным грузоперевозкам между Грузией и Россией проявили такие регионы, как Забайкальский край — здесь интерес вырос сразу в 5 раз по сравнению с 2024 годом. В Волгограде и Новосибирске интерес к грузоперевозкам в Грузию вырос в 3,5 раза, в Воронеже — в 2,7 раза, а в Краснодаре — в 2,5 раза. Также за год удвоилось количество предложений грузоперевозок в Белоруссию.
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