Детский фестиваль мороженого «Единорожок» пройдет в двух челябинских городах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Магнитогорске детям бесплатно раздадут 10 тысяч порций мороженого
В Магнитогорске детям бесплатно раздадут 10 тысяч порций мороженого Фото:

Фестиваль «Единорожок», где дети бесплатно могут получить мороженое, в этом году впервые пройдет не только в Челябинске, но и в Магнитогорске. Об этом сообщила пресс-служба городского курорта «Притяжение». 

«Фестиваль мороженого „Единорожок“ впервые пройдет в Магнитогорске на городском курорте „Притяжение“. Для детей приготовлено более 10 000 порций бесплатного мороженого», — сообщила пресс-служба парка в telegram-канале.

В программе праздника — игры, конкурсы, шоу-программа. Главным героем фестиваля станет малыш-единорог ЕдиноРожок. Этот персонаж создан по мотивам известного мультяшного образа, а его рожок похож на рожок от мороженого. Главным угощением праздника станет мороженое, которое дети смогут получить бесплатно за участие играх и конкурсах. 

Фестиваль «Единорожок» в Челябинске проводится с 2022 года. В этом году планируется, что мероприятие станет более масштабным. Но традиционно каждый маленький гость сможет попробовать бесплатное мороженое. Мероприятие в Челябинске и Магнитогорске пройдет 1 июня.

Идея фестиваля принадлежит учредителю Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирине Текслер. В 2025 году проект развивается: впервые он выходит за пределы Челябинска и проходит на новой площадке — в Магнитогорске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фестиваль «Единорожок», где дети бесплатно могут получить мороженое, в этом году впервые пройдет не только в Челябинске, но и в Магнитогорске. Об этом сообщила пресс-служба городского курорта «Притяжение».  «Фестиваль мороженого „Единорожок“ впервые пройдет в Магнитогорске на городском курорте „Притяжение“. Для детей приготовлено более 10 000 порций бесплатного мороженого», — сообщила пресс-служба парка в telegram-канале. В программе праздника — игры, конкурсы, шоу-программа. Главным героем фестиваля станет малыш-единорог ЕдиноРожок. Этот персонаж создан по мотивам известного мультяшного образа, а его рожок похож на рожок от мороженого. Главным угощением праздника станет мороженое, которое дети смогут получить бесплатно за участие играх и конкурсах.  Фестиваль «Единорожок» в Челябинске проводится с 2022 года. В этом году планируется, что мероприятие станет более масштабным. Но традиционно каждый маленький гость сможет попробовать бесплатное мороженое. Мероприятие в Челябинске и Магнитогорске пройдет 1 июня. Идея фестиваля принадлежит учредителю Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирине Текслер. В 2025 году проект развивается: впервые он выходит за пределы Челябинска и проходит на новой площадке — в Магнитогорске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...