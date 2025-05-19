Детский фестиваль мороженого «Единорожок» пройдет в двух челябинских городах

Фестиваль «Единорожок», где дети бесплатно могут получить мороженое, в этом году впервые пройдет не только в Челябинске, но и в Магнитогорске. Об этом сообщила пресс-служба городского курорта «Притяжение».
«Фестиваль мороженого „Единорожок“ впервые пройдет в Магнитогорске на городском курорте „Притяжение“. Для детей приготовлено более 10 000 порций бесплатного мороженого», — сообщила пресс-служба парка в telegram-канале.
В программе праздника — игры, конкурсы, шоу-программа. Главным героем фестиваля станет малыш-единорог ЕдиноРожок. Этот персонаж создан по мотивам известного мультяшного образа, а его рожок похож на рожок от мороженого. Главным угощением праздника станет мороженое, которое дети смогут получить бесплатно за участие играх и конкурсах.
Фестиваль «Единорожок» в Челябинске проводится с 2022 года. В этом году планируется, что мероприятие станет более масштабным. Но традиционно каждый маленький гость сможет попробовать бесплатное мороженое. Мероприятие в Челябинске и Магнитогорске пройдет 1 июня.
Идея фестиваля принадлежит учредителю Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирине Текслер. В 2025 году проект развивается: впервые он выходит за пределы Челябинска и проходит на новой площадке — в Магнитогорске.
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