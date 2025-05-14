14 мая 2025

Юных челябинцев ждут 30 тысяч порций мороженого на фестивале «Единорожок»

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль мороженого пройдет 1 июня
Фестиваль мороженого пройдет 1 июня Фото:

В Челябинске 1 июня в сквере Алое Поле состоится детский фестиваль мороженого «Единорожок». Как сообщают организаторы, в этом году запланировано бесплатно раздать 30 000 порций.

«1 июня сквер Алое Поле открывает двери детскому фестивалю мороженого „Единорожок“. Теперь самое ожидаемое событие лета обретет невиданные ранее масштабы и подарит вам больше веселья, больше разнообразных развлечений от наших друзей и партнеров. Каждый маленький гость сможет попробовать бесплатное мороженое», — сообщили в группе фестиваля во «ВКонтакте».

Гостей ждут выступления творческих коллективов, игры, мастер-классы и, конечно же, бесплатное мороженое и другие десерты. Кроме того, на площадке будет работать маркет-зона с товарами ручной работы. Акция продлится с 10:00 до 22:00.

В 2025 году фестиваль «Единорожок» пройдет в четвертый раз. Ранее он собирал до 20 тысяч человек. На третьем фестивале мороженого губернатор Алексей Текслер с супругой сняли обертку с огромного мороженого, и так узнали пол малыша челябинской семьи Афанасьевых.

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В Челябинске 1 июня в сквере Алое Поле состоится детский фестиваль мороженого «Единорожок». Как сообщают организаторы, в этом году запланировано бесплатно раздать 30 000 порций. «1 июня сквер Алое Поле открывает двери детскому фестивалю мороженого „Единорожок“. Теперь самое ожидаемое событие лета обретет невиданные ранее масштабы и подарит вам больше веселья, больше разнообразных развлечений от наших друзей и партнеров. Каждый маленький гость сможет попробовать бесплатное мороженое», — сообщили в группе фестиваля во «ВКонтакте». Гостей ждут выступления творческих коллективов, игры, мастер-классы и, конечно же, бесплатное мороженое и другие десерты. Кроме того, на площадке будет работать маркет-зона с товарами ручной работы. Акция продлится с 10:00 до 22:00. В 2025 году фестиваль «Единорожок» пройдет в четвертый раз. Ранее он собирал до 20 тысяч человек. На третьем фестивале мороженого губернатор Алексей Текслер с супругой сняли обертку с огромного мороженого, и так узнали пол малыша челябинской семьи Афанасьевых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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