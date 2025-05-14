Юных челябинцев ждут 30 тысяч порций мороженого на фестивале «Единорожок»

В Челябинске 1 июня в сквере Алое Поле состоится детский фестиваль мороженого «Единорожок». Как сообщают организаторы, в этом году запланировано бесплатно раздать 30 000 порций.
«1 июня сквер Алое Поле открывает двери детскому фестивалю мороженого „Единорожок“. Теперь самое ожидаемое событие лета обретет невиданные ранее масштабы и подарит вам больше веселья, больше разнообразных развлечений от наших друзей и партнеров. Каждый маленький гость сможет попробовать бесплатное мороженое», — сообщили в группе фестиваля во «ВКонтакте».
Гостей ждут выступления творческих коллективов, игры, мастер-классы и, конечно же, бесплатное мороженое и другие десерты. Кроме того, на площадке будет работать маркет-зона с товарами ручной работы. Акция продлится с 10:00 до 22:00.
В 2025 году фестиваль «Единорожок» пройдет в четвертый раз. Ранее он собирал до 20 тысяч человек. На третьем фестивале мороженого губернатор Алексей Текслер с супругой сняли обертку с огромного мороженого, и так узнали пол малыша челябинской семьи Афанасьевых.
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