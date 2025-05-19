«Считался пропавшим без вести»: в Озерске раскрыто убийство местного жителя

В Озерске (Челябинская область) сотрудники полиции и СК раскрыли убийство местного жителя, числившегося пропавшим с конца апреля. Подозреваемым стал его знакомый, который сознался, что застрелил мужчину из ружья, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий и экспертных исследований удалось установить 43-летнего подозреваемого. Под тяжестью собранных доказательств мужчина признался, что из принадлежащего ему ружья застрелили своего знакомого из-за личных неприязненных отношений, возникших на почве ревности», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
После он попытался скрыть следы преступления: закопало труп в лесу и спрятал автомобиль. Он пытался создать иллюзию того, что его знакомый уехал.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
По данным URA.RU потерпевший и обвиняемый были знакомы по работе на ФГУП «Маяк». Первый работал лаборантом, второй — аппаратчиком.
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