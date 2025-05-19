Школьник из ХМАО поджег машины с наклейками-символами Дня Победы

Школьник из Нефтеюганска поджег четыре иномарки, на которых были наклеены символы Дня Победы. Несовершеннолетний действовал по указанию мошенников, они угрожали арестом его матери и сестры.
«16-летнему девятикласснику позвонили 14 мая. Аферист, представившись завучем его школы, смог вытянуть из парня паспортные данные. Через несколько часов школьнику позвонили якобы из Росфинмониторинга и испугали, что к счетам его матери и сестры получили доступ мошенники и теперь на них могут возбудить уголовное дело за перевод денег ВСУ. Сначала аферисты заставили парня перевести с карточки мамы 200 тысяч, а затем перешли к поджогам», — пишет telegram-канал Baza.
Следуя указанию мошенникам, школьник слонялся по Нефтеюганску в поисках машин с георгиевскими лентами и наклейками. По информации издания, за несколько часов он поджег четыре иномарки, а вечером его задержали полицейские.
В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что на парня возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
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