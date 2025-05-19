Из Тюмени отправили 30 автомобилей в зону СВО. Фото

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30 автомобилей отправили в зону проведения спецоперации
30 автомобилей отправили в зону проведения спецоперации Фото:

Из Тюмени отправили 29-й гуманитарный конвой для поддержки участников специальной военной операции. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. Митинг, посвященный отправке груза, прошел в парке Пограничников.

«11 грузовых автомобилей-длинномеров, на которых загружено 30 автомобилей, в том числе две машины скорой помощи, будут доставлены в 45 подразделений, в которых служат тюменцы. <...> На мероприятии также вручили награды ветеранам СВО, представителям волонтерских организаций», — сообщили в инфоцентре.

Глава города Тюмени Максим Афанасьев поблагодарил тех, кто жертвует своими вещами ради общей цели. Он выразил признательность ветеранам-пограничникам, которые контролируют доставку помощи адресатам. Председатель общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимов также сообщил о постоянном контакте с получателями гуманитарного груза.

29-й конвой с гуманитарной помощью отправлен из Тюмени в зону СВО.
29-й конвой с гуманитарной помощью отправлен из Тюмени в зону СВО.
Фото:

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Из Тюмени отправили 29-й гуманитарный конвой для поддержки участников специальной военной операции. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. Митинг, посвященный отправке груза, прошел в парке Пограничников. «11 грузовых автомобилей-длинномеров, на которых загружено 30 автомобилей, в том числе две машины скорой помощи, будут доставлены в 45 подразделений, в которых служат тюменцы. <...> На мероприятии также вручили награды ветеранам СВО, представителям волонтерских организаций», — сообщили в инфоцентре. Глава города Тюмени Максим Афанасьев поблагодарил тех, кто жертвует своими вещами ради общей цели. Он выразил признательность ветеранам-пограничникам, которые контролируют доставку помощи адресатам. Председатель общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимов также сообщил о постоянном контакте с получателями гуманитарного груза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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