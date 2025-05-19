Из Тюмени отправили 29-й гуманитарный конвой для поддержки участников специальной военной операции. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. Митинг, посвященный отправке груза, прошел в парке Пограничников.
«11 грузовых автомобилей-длинномеров, на которых загружено 30 автомобилей, в том числе две машины скорой помощи, будут доставлены в 45 подразделений, в которых служат тюменцы. <...> На мероприятии также вручили награды ветеранам СВО, представителям волонтерских организаций», — сообщили в инфоцентре.
Глава города Тюмени Максим Афанасьев поблагодарил тех, кто жертвует своими вещами ради общей цели. Он выразил признательность ветеранам-пограничникам, которые контролируют доставку помощи адресатам. Председатель общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимов также сообщил о постоянном контакте с получателями гуманитарного груза.
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